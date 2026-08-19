जागरण संवाददाता, अरवल। बिहार के अरवल जिले में मिड-डे मील की गुणवत्ता को लेकर गंभीर लापरवाही का मामला सामने आया है।

सदर प्रखंड के 75 स्कूलों में बच्चों के लिए भेजी गई सोयाबीन की सब्जी में कथित तौर पर कीड़े मिलने से हड़कंप मच गया। स्कूलों में खाना परोसने से पहले जांच के दौरान यह मामला सामने आया।

कीड़े दिखाई देने के बाद स्कूलों के प्रधानाध्यापकों ने बच्चों को भोजन परोसने से रोक दिया। इसके चलते कई बच्चों को उस दिन मिड-डे मील नहीं मिल सका। बच्‍चे भूखे रह गए।

मामले को लेकर उमैराबाद, अहियापुर और सकरी इब्राहिमपुर समेत कई स्कूलों के प्रधानाध्यापकों ने जिला मिड-डे मील प्राधिकरण को शिकायत दी है।

खाना परोसने से पहले जांच में सामने आई लापरवाही

स्कूलों में भोजन पहुंचने के बाद उसे बच्चों को परोसने से पहले जांच की जा रही थी। इसी दौरान सोयाबीन की सब्जी में कीड़े दिखाई दिए। प्रधानाध्यापकों ने तत्काल भोजन को बच्चों के बीच वितरित करने से रोक दिया।