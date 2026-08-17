संवाद सहयोगी, कलेर (अरवल)। Rakshabandhan 2026: भाई-बहन के अटूट प्रेम, स्नेह और विश्वास का प्रतीक रक्षाबंधन पर्व इस वर्ष 28 अगस्त, शुक्रवार को मनाया जाएगा।

श्रावण शुक्ल पूर्णिमा के अवसर पर बहनें भाइयों की कलाई पर रक्षा-सूत्र बांधकर उनके दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य और सुख-समृद्धि की कामना करेंगी।

पंचांग गणना के अनुसार इस बार रक्षाबंधन पर भद्रा सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो जाएगी। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:28 बजे से 9:48 बजे तक रहेगा।

पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त की सुबह करीब 9:08 बजे शुरू होकर 28 अगस्त की सुबह 9:48 बजे तक रहेगी। शतभिषा नक्षत्र में पड़ रही पूर्णिमा के कारण इस दिन का धार्मिक महत्व भी विशेष माना जा रहा है। स्थानीय पंचांग के अनुसार समय में कुछ मिनट का अंतर संभव है।