बिहार के अरवल में पानी के तेज बहाव में फंसी बस, यात्रियों ने कूदकर बचाई जान

संवाद सूत्र, करपी (अरवल)। पुनपुन नदी के जलस्तर में वृद्धि से मंगलवार की रात सोनभद्र वंशी सूर्यपुर प्रखंड के कई गांव बाढ़ के पानी से घिर गए।

गांवों और प्रमुख मार्गों पर बाढ़ का पानी फैल गया है, जिसमें बुधवार को एक यात्री बस डूबते-डूबते बच गई। सोनभद्र से गया जा रही हरिओम नामक बस एक चक्का सड़क से नीचे पानी में उतर गया।

चालक ने ब्रेक लगाकर किसी तरह बस को नियंत्रित किया। यात्रियों ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। बस पर दर्जन भर यात्री सवार थे।

वहां से सभी यात्री सुरक्षित अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए। ग्रामीणों ने बस को विद्युत तार के सहारे एक पेड़ से बांध दिया है, ताकि बस पानी के बहाव में बहकर दूर न चली जाए।

सोनभद्र-शादीपुर वाया मानिकपुर पथ पर शादीपुर गांव के समीप करीब छह फीट पानी सड़क पर बह रहा है। तेज बहाव के कारण इस मार्ग पर आवागमन बाधित है।

इसके बावजूद चालक बस लेकर मार्ग से गुजर रहा था, जिससे दुर्घटना होते-होते बची। सोनभद्र वंशी सूर्यपुर प्रखंड के लगभग सभी प्रमुख मार्गों पर बाढ़ का पानी फैलने से पड़ोसी प्रखंड करपी एवं कुर्था से पूरी तरह संपर्क समाप्त हो गया है।