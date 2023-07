Bihar: डिग्री कॉलेज न होने के कारण यहां पढ़ाई छोड़ देती हैं अधिकतर छात्राएं, कैसे पूरे होंगे बेटियों के सपने

Bihar News अरवल को जिले की मान्यता मिले दो दशक से ज्यादा का समय बीत चुका है लेकिन अब तक किसी भी प्रखंड में एक महिला डिग्री कॉलेज तक नहीं खुल सका है। जिला मुख्यालय में महिला कॉलेज तो दूर सरकारी कॉलेज भी नहीं है जिसके चलते छात्राओं को इंटरमीडिएट के बाद आगे की पढ़ाई के लिए परेशान होना पड़ता है।

डिग्री कॉलेज नहीं होने से बेटियों के सपने अधूरे। जागरण

जागरण संवाददाता, अरवल: अरवल को जिले की मान्यता मिले दो दशक से ज्यादा का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक किसी भी प्रखंड में एक महिला डिग्री कॉलेज तक नहीं खुल सका है। जिला मुख्यालय में महिला कॉलेज तो दूर सरकारी कॉलेज भी नहीं है, जिसके चलते छात्राओं को इंटरमीडिएट के बाद आगे की पढ़ाई के लिए परेशान होना पड़ता है। इंटर में प्रत्येक साल चार हजार से अधिक छात्राएं पास होती हैं। आगे की पढ़ाई के लिए महिला कॉलेज न होने के कारण मजबूरन उन्हें घर से काफी दूर नामांकन लेना पड़ता है। अरवल, करपी और वंशी सूर्यपुर प्रखंड की छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए 25 से 30 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है। उच्च शिक्षा से वंचित हो रहीं छात्राएं सार्वजनिक परिवहन के नियमित साधन न रहने से आने जाने में काफी कठिनाई होती है। स्वजन भी सुरक्षा कारणों से दूर भेजना नहीं चाहते हैं। कलेर और कुर्था प्रखंड की छात्राएं सामान्य डिग्री कॉलेज रहने के कारण उच्च शिक्षा प्राप्त कर लेती हैं। जिले में उच्च शिक्षा प्राप्त करने में छात्राओं का प्रतिशत भी इन दोनों प्रखंडों में ज्यादा है। जिले के सभी प्रखंडों में डिग्री कॉलेज होता तो मुख्यालय सहित बाकी के प्रखंडों की छात्राएं भी उच्च शिक्षा से वंचित नहीं होतीं। अकेले भेजने से डर लगता है: अभिभावक भगवानपुर रामपुर चाय के विक्की कुमार ने बताया कि कॉलेज दूर होने की वजह से बहन को अकेले भेजने में डर लगता है। कॉलेज पहुंचने के लिए तीन जगह वाहन बदलना पड़ता है। इस कारण निजी कॉलेज में नामांकन करा कर घर से पढ़ाई कर रही है। प्रतिदिन कॉलेज नहीं जा पाती काजल कुमारी शहर निवासी काजल कुमारी ने बताया कि अरवल मुख्यालय से 25 और 30 किलोमीटर दूर डिग्री कॉलेज है। महिला कॉलेज न होने से कलेर कॉलेज में नामांकन लेना पड़ा, जो घर से 25 किलोमीटर दूर है। कॉलेज जाने में 150 रुपया खर्च हो जाता है। प्रतिदिन कॉलेज जाने में असमर्थ हूं। इंटर के बाद पढ़ाई छोड़ देती हैं पढ़ाई सदर प्रखंड के सुखी बिगहा हृदय चक की पिंकी कुमारी ने बताया कि मेरे गांव से कॉलेज के लिए गाड़ी नहीं मिलती। आने जाने में बहुत समस्या होती है। साथ ही खर्च भी ज्यादा होता है। गांव की अधिकांश छात्राएं इंटरमीडिएट के बाद पढ़ाई छोड़ देती हैं।

