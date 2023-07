जिले में शुक्रवार को बारिश अपने साथ आफत लेकर आई। तेज बारिश के बीच आकाशीय बिजली गिरने से जिले में चार लोगों की मौत हो गई। मृतकों में दो बच्ची व एक युवक और एक किसान शामिल हैं। अरवल सदर प्रखंड के बेला बिगहा गांव में सिकंदर पासवान की 11 वर्षीय पुत्री अपने घर के पीछे जमीन में पिता व मां के साथ बरसाती सब्जी की बुआई कर रही थी

अरवल में वज्रपात की चपेट में आने से चार लोगों की मौत

जागरण संवाददाता, अरवल: जिले में शुक्रवार को बारिश अपने साथ आफत लेकर आई। तेज बारिश के बीच आकाशीय बिजली गिरने से जिले में चार लोगों की मौत हो गई। मृतकों में दो बच्ची व एक युवक और एक किसान शामिल हैं। घटना से इन घरों में चीख-पुकार मच गई। अरवल सदर प्रखंड के बेला बिगहा गांव में सिकंदर पासवान की 11 वर्षीय पुत्री प्रियांशु कुमारी अपने घर के पीछे जमीन में पिता व मां के साथ बरसाती सब्जी की बुआई कर रही थी, तभी तेज बारिश के बीच वज्रपात हो गया, जिसकी चपेट में बच्ची आ गई। माता-पिता बाल-बाल बच गए। बेटी को जख्मी देख उसे आनन-फानन सदर अस्पताल लेकर ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। दरवाजे पर बैठा युवक आकाशीय बिजली की चपेट में आया इधर, करपी प्रखंड के ही बालागढ़ गांव में अपने घर के दरवाजे पर ललन सिंह के पुत्र भैरव कुमार बैठे थे, इसी बीच आकाशीय बिजली गिरने से उसकी चपेट में आ गए। गंभीर रूप से झुलसे भैरव को स्वजन सदर अस्पताल लेकर गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। कुर्था प्रखण्ड क्षेत्र के छतोई गांव के 45 वर्षीय किसान सरयू सिंह खेत में काम कर रहे थे, तभी तेज चमक के साथ बारिश और फिर वज्रपात हो गया, जिसकी चपेट में आने से किसान बेहोश होकर गिर गए। आसपास मौजूद किसान इलाज के लिए आनन-फानन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुर्था ले गए, जहां चिकित्सकों ने जांचोपरांत मृत घोषित कर दिया। करपी प्रखंड के किंजर थाना क्षेत्र में हेलालपुर गांव निवासी योगेंद्र सिंह की 10 वर्षीय पुत्री वर्षा कुमारी की मौत वज्रपात की चपेट में आने से हो गई। वह बारिश में घर के आगे खेल रही थी। घटना से इन चारों घरों व गांवों में मातम पसर गया।

