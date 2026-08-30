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बिहार के अरवल में 8 बच्‍चे सोन में डूबे, 6 को बचाया; 2 का अब तक नहीं चला पता

By Digital Desk Edited By: vyas Chandra
Updated: Sun, 30 Aug 2026 01:26 PM (IST)

बिहार के अरवल जिले में सोन नदी में नहाते समय आठ बच्चे डूब गए। ग्रामीणों ने छह बच्चों को बचा ...और पढ़ें

अरवल में सोन नदी में 2 बच्‍चे लापता। सांकेत‍िक तस्‍वीर

अरवल में सोन नदी में 2 बच्‍चे लापता। सांकेत‍िक तस्‍वीर

HighLights

  1. अरवल में सोन नदी में 8 बच्चे डूबे।

  2. ग्रामीणों ने तत्परता से 6 बच्चों को बचाया।

  3. दो लापता बच्चों की तलाश जारी है।

जागरण संवाददाता, अरवल। जिले के परासी थाना क्षेत्र के लक्ष्मणपुर बाथे घाट पर रविवार को बड़ा हादसा हो गया। सोन नदी में नहाने के दौरान 8 बच्‍चे डूब गए। उनमें से 6  को बचा लिया गया। 2 की तलाश जारी है। 

बताया जाता है कि लक्ष्‍मणपुर बाथे गांव के 8 बच्‍चे नदी में स्‍नान करने गए थे। इसी दौरान वे सभी डूबने लगे। यह देखकर क‍िनारे मौजूद बच्‍चों ने शोर मचाया। 

इसके बाद ग्रामीण पहुंचे और नदी में छलांग लगाकर छह बच्‍चों को बचा लिया, लेकिन चंदन कुमार व हरिओम कुमार का अभी तक पता नहीं चल सका है। 

सूचना पर पुलिस-प्रशासनिक अधिकारी पहुंच रहे हैं। इधर घटना से कोहराम मच गया। लापता बच्‍चों के स्‍वजनों की चित्‍कार माहौल को गमगीन कर रही है।  