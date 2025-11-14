डिजिटल डेस्क, रानीगंज (अररिया)। अररिया जिले की रानीगंज सीट पर पूरे चुनाव के दौरान RJD और JDU के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। जनता ने किसे अपना मत देकर विजयी बनाया, इसकी तस्वीर अगले कुछ घंटों में साफ हो जाएगी। यहां सात प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, लेकिन मुख्य मुकाबला राजद और जदयू के बीच माना जा रहा है।

जदयू से अचमित ऋषिदेव चुनाव मैदान हैं, जो पिछले दो बार से विधायक हैं। राजद से अविनाश मंगलम मैदान में ताल ठोक रहे हैं। बीते चुनाव में राजद उम्मीदवार अविनाश मंगलम केवल 2395 वोट के मामूली अंतर से जदयू के अचमित ऋषिदेव से चुनाव हार गए थे। एक निर्दलीय कंडिडेट अमन राज हैं, जो वर्तमान में जिला परिषद सदस्य भी है। अमन की दावेदारी ने दोनों प्रत्याशी की परेशानी बढ़ा दी है।