    Raniganj vidhan sabha Chunav Result: राजद-जदयू के बीच कांटे की टक्‍कर, नतीजे LIVE

    By Jagran News Edited By: Nitesh Srivastava
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 08:50 AM (IST)

    Raniganj  election Result: अररिया जिले के रानीगंज सीट पर राजद और जदयू के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। सात उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन मुख्य टक्कर राजद के अविनाश मंगलम और जदयू के अचमित ऋषिदेव के बीच है, जो वर्तमान विधायक भी हैं। पिछले चुनाव में अविनाश मंगलम मामूली अंतर से हार गए थे। एक निर्दलीय उम्मीदवार अमन राज ने भी मुकाबले को दिलचस्प बना दिया है। 

    Raniganj  election Result

    डिजिटल डेस्क, रानीगंज (अररिया)। अररिया जिले की रानीगंज सीट पर पूरे चुनाव के दौरान RJD और JDU के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली। जनता ने किसे अपना मत देकर विजयी बनाया, इसकी तस्वीर अगले कुछ घंटों में साफ हो जाएगी। यहां सात प्रत्याशी चुनाव मैदान में है, लेकिन मुख्य मुकाबला राजद और जदयू के बीच माना जा रहा है।

    जदयू से अचमित ऋषिदेव चुनाव मैदान हैं, जो पिछले दो बार से विधायक हैं। राजद से अविनाश मंगलम मैदान में ताल ठोक रहे हैं। बीते चुनाव में राजद उम्मीदवार अविनाश मंगलम केवल 2395 वोट के मामूली अंतर से जदयू के अचमित ऋषिदेव से चुनाव हार गए थे। एक निर्दलीय कंडिडेट अमन राज हैं, जो वर्तमान में जिला परिषद सदस्य भी है। अमन की दावेदारी ने दोनों प्रत्याशी की परेशानी बढ़ा दी है।