रक्षाबंधन से पहले उठा भाई का जनाजा, छोटी बहन ने दी मुखाग्नि

अजीत कुमार, फुलकाहा (अररिया)। रक्षाबंधन से ठीक पहले नेपाल के सुनसरी जिले के देवानगंज गांवपालिका अंतर्गत कप्तानगंज वार्ड संख्या तीन निवासी 22 वर्षीय शहीद रविंद्र मेहता की अंतिम विदाई ने पूरे क्षेत्र को गमगीन कर दिया। चार बहनों के इकलौते भाई रविंद्र की शहादत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।

जिस घर में रक्षाबंधन को लेकर बहन भाई की कलाई पर राखी बांधने की तैयारी कर रही थीं, उसी घर से रक्षाबंधन के कुछ दिन पहले ही भाई की अर्थी उठ गई। रविंद्र मेहता चार बहनों के इकलौते भाई थे।

रक्षाबंधन पर जिस भाई की कलाई राखी से सजने वाली थी, उस भाई को बहनों को अंतिम विदाई देनी पड़ी। इस मार्मिक दृश्य ने अंतिम यात्रा में शामिल हर व्यक्ति की आंखें नम कर दीं। रविंद्र मेहता की अंतिम विदाई का सबसे भावुक क्षण तब आया, जब उनकी सबसे छोटी बहन प्रति कुमारी मेहता ने नम आंखों से भाई को मुखाग्नि दी। इस मौके पर बहन के चेहरे पर जहां भाई को खोने का गहरा दर्द था, वहीं रविंद्र की शहादत का गर्व भी साफ दिखाई दे रहा था।

परिवार में रविंद्र की मौजूदगी ही बहनों के लिए सबसे बड़ा सहारा था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। जिस भाई के साथ बहनें रक्षाबंधन का पर्व मनाने वाली थीं, उसी भाई को अंतिम विदाई देने की जिम्मेदारी छोटी बहन के सामने आ गई।

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शहीद रविंद्र की अंतिम यात्रा में बड़ी संख्या में ग्रामीण, रिश्तेदार और आसपास के लोग शामिल हुए। परिवार के सदस्यों का रो-रोकर बुरा हाल था। बहनों की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा था। ग्रामीणों ने कहा कि रविंद्र की शहादत ने पूरे क्षेत्र को झकझोर दिया है। कम उम्र में उनका इस तरह चले जाना परिवार के साथ-साथ पूरे गांव के लिए अपूरणीय क्षति है। रविंद्र के परिवार के लिए इस बार का रक्षाबंधन जीवनभर की ऐसी याद छोड़ गया है, जिसे भुला पाना बेहद मुश्किल होगा।

जिस पर्व पर बहनें भाई की लंबी उम्र और खुशहाल जीवन की कामना करती हैं, उसी पर्व से पहले उन्हें अपने इकलौते भाई को खोने का गम सहना पड़ा। रक्षाबंधन से पहले उठी भाई की अर्थी और छोटी बहन के हाथों हुई अंतिम विदाई का वह दृश्य पूरे गांव के लिए बेहद मार्मिक रहा।

विदित हो कि कप्तानगंज में 26 जुलाई को हुए साम्प्रदायिक हिंसा के दौरान घटना में गंभीर रूप से घायल 22 वर्षीय रविंद्र मेहता की काठमांडू के अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई थी। 11 अगस्त को नेपाल सरकार द्वारा शहीद का दर्जा दिए जाने के बाद उनके स्वजनों ने पार्थिव शरीर स्वीकार किया।