Narpatganj vidhan sabha Chunav Result: यादव बाहुल्य सीट पर किसका कब्जा होगा, नतीजे LIVE

डिजिटल डेस्क, नरपतगंज (अररिया)। अररिया जिले की नरपतगंज विधानसभा सीट (Narpatganj Vidhan sabha Chunav result ) पूरे चुनाव के दौरान सुर्खियों में रही। अगले कुछ घंटों में साफ हो जाएगा, यादव बाहुल्य सीट पर किसका कब्जा होगा। सीमांचल के इस क्षेत्र को राजनीतिक विश्लेषक बिहार की राजनीति का जातीय आईना भी कहते हैं, क्योंकि यहां हर चुनाव में सामाजिक समीकरण परिणाम तय करते हैं। (Narpatganj election Result )

यादवों का प्रभुत्व नरपतगंज (Narpatganj vidhan sabha Election Result 2025) का राजनीतिक इतिहास यह दर्शाता है कि यह सीट लंबे समय से यादव समुदाय के प्रभाव में रही है। इस बार भी यहां मुकाबले में यादव ही हैं। यहां यादव मतदाता लगभग 30 प्रतिशत तो मुस्लिम मतदाता लगभग 25 प्रतिशत है। जो यहां जीत में निर्णायक भूमिका निभाते हैं।

इनके बीच मुख्य मुकाबला यहां मुख्य मुकाबला भाजपा की देवंती यादव और राजद के मनीष यादव के बीच माना जा रहा है। देवंती यादव 2010 में यहां से भाजपा से विधायक रह चुकी है, तो मनीष यादव पहली बार चुनाव मैदान में हैं। भाजपा से चार बार विधायक रहे जर्नादन यादव इस बार जनसुराज से तो राजद से बागी पूर्व विधायक अनिल कुमार यादव निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं।