Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Narpatganj vidhan sabha Chunav Result: यादव बाहुल्य सीट पर किसका कब्जा होगा, नतीजे LIVE

    By Nitesh Srivastava Edited By: Nitesh Srivastava
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 08:43 AM (IST)

    नरपतगंज विधानसभा चुनाव के नतीजे का सभी को इंतजार है। यादव बहुल क्षेत्र होने के कारण इस सीट पर सबकी निगाहें टिकी हैं। राजनीतिक दलों ने जीत के लिए कई रणनीतियां बनाई हैं। देखना यह है कि इस बार कौन बाजी मारता है। नतीजों के लाइव अपडेट्स लगातार दिए जा रहे हैं।

    prefferd source google
    Hero Image

    डिजिटल डेस्क, नरपतगंज (अररिया)। अररिया जिले की नरपतगंज विधानसभा सीट (Narpatganj Vidhan sabha Chunav result ) पूरे चुनाव के दौरान सुर्खियों में रही। अगले कुछ घंटों में साफ हो जाएगा, यादव बाहुल्य सीट पर किसका कब्जा होगा। सीमांचल के इस क्षेत्र को राजनीतिक विश्लेषक बिहार की राजनीति का जातीय आईना भी कहते हैं, क्योंकि यहां हर चुनाव में सामाजिक समीकरण परिणाम तय करते हैं। (Narpatganj election Result )

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    यादवों का प्रभुत्व

    नरपतगंज (Narpatganj vidhan sabha Election Result 2025) का राजनीतिक इतिहास यह दर्शाता है कि यह सीट लंबे समय से यादव समुदाय के प्रभाव में रही है। इस बार भी यहां मुकाबले में यादव ही हैं। यहां यादव मतदाता लगभग 30 प्रतिशत तो मुस्लिम मतदाता लगभग 25 प्रतिशत है। जो यहां जीत में निर्णायक भूमिका निभाते हैं। 

    इनके बीच मुख्य मुकाबला

    यहां मुख्य मुकाबला भाजपा की देवंती यादव और राजद के मनीष यादव के बीच माना जा रहा है। देवंती यादव 2010 में यहां से भाजपा से विधायक रह चुकी है, तो मनीष यादव पहली बार चुनाव मैदान में हैं। भाजपा से चार बार विधायक रहे जर्नादन यादव इस बार जनसुराज से तो राजद से बागी पूर्व विधायक अनिल कुमार यादव निर्दलीय चुनाव मैदान में हैं। 



    यहां यादव मतदाताओं के अलावा मुस्लिम, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्गों की भी बड़ी आबादी है, जो चुनावी परिणामों को प्रभावित करती है। पिछले दो दशकों में भाजपा और राजद के बीच मुख्य मुकाबला रहा है।