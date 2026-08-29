अररिया में जागरण देखकर लौट रहे युवक को मारी गोली, इंडो-नेपाल सीमा पर आपसी विवाद में सनसनी

संवाद सूत्र, फुलकाहा (अररिया)। अररिया जिले के नरपतगंज प्रखंड के फुलकाहा थाना क्षेत्र अंतर्गत मानिकपुर स्थित कष्टहारक महादेव मंदिर में शुक्रवार की रात भक्ति जागरण देखकर लौटने के दौरान इंडो नेपाल सीमा सड़क पर आपसी कहासुनी में शनिवार की सुबह करीब चार बजे एक युवक को सिर में गोली मार दी गई। युवक खून से लथपथ होकर गिर पड़ा। इसके बाद स्थानीय लोगों ने फुलकाहा थाना पुलिस को घटना की जानकारी दी।

मौके पर पहुंची पुलिस एवं आसपास के ग्रामीण के सहयोग से उसे फारबिसगंज स्थित अनुमंडलीय अस्पताल ले जाया गया,जहां चिकित्सकों ने उसे बेहतर उपचार के लिए रेफर कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंच कर रही कैंप घायल युवक को पूर्णिया के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जहां उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। घायल युवक फुलकाहा थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर वार्ड 14 निवासी 38 वर्षीय मुन्ना यादव पुत्र चंदेश्वरी यादव है।