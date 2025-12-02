Language
    बिहार में सरकार बनने के बाद कुआड़ी को प्रखंड बनाने की मांग फिर हुई तेज, सीएम से की गई डिमांड

    By Dipak Kumar Gupta Edited By: Piyush Pandey
    Updated: Tue, 02 Dec 2025 11:46 AM (IST)

    बिहार में एनडीए सरकार बनने के बाद कुआड़ी को प्रखंड बनाने की मांग फिर से तेज हो गई है। समाजसेवी भानु प्रताप गुप्ता ने कहा कि लोगों की निगाहें सरकार पर टिकी हैं। कुआड़ी बाजार का ऐतिहासिक महत्व है, लेकिन इसे अपेक्षित सुविधाएं नहीं मिली हैं। 

    कुआड़ी को प्रखंड बनाने की मांग तेज। (जागरण)

    संवाद सूत्र, सिकटी(अररिया)। बिहार में डबल इंजन (एनडीए) की सरकार बनने के बाद एक बार फिर, कुआड़ी को प्रखंड बनाने की मांग तेज हो गई है। समाजसेवी भानु प्रताप गुप्ता का कहना है कि अब कुआड़ी बाजार के लोगों की नजर बिहार की एनडीए सरकार पर टिकी हुई है।

    कुआड़ी को प्रखंड बनाने की मांग को वे जरूर पूरा करेंगे। भारत-नेपाल सीमा पर स्थित कुआड़ी बाजार की कहानी बहुत ही ऐतिहासिक है। पहले यह अररिया विधानसभा क्षेत्र में पड़ता था। पर, 2009 परिसीमन के बाद से सिकटी विधानसभा क्षेत्र में आ गया। कुआड़ी बाजार कुर्साकांटा प्रखंड क्षेत्र में है।

    कुआड़ी ओपी अंग्रेज जमाने का ओपी स्टेशन कुआड़ी में ही बना। जो 14 सर्किल की थी और पूर्णियां पुलिस अधीक्षक से संचालित होता था। कुआड़ी को छोड़कर एक भी थाना और ओपी की स्थापना नहीं की गई थी। वहीं, क्लब की सचिव निशा गुप्ता का कहना है कि कुआड़ी बाजार को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, नहीं मिल सकी।

    एक बार फिर से यहां के लोगों ने कुआड़ी को प्रखंड मनाने की मांग तेज कर दी है। लोगों का कहना है कि कुआड़ी को प्रखंड बनाने की मांग को प्रदेश व केंद्र की एनडीए सरकार जरूर पूरा करेंगे। कुआड़ी को प्रखंड बनाने की मांग आज से नहीं बल्कि सन 1975 से ही की जा रही है।

    1975 ईस्वी के समय के विधायक शीतल प्रसाद गुप्ता के द्वारा कुआड़ी को प्रखंड बनाए जाने को लेकर यहां की जनता को आश्वासन दिया गया था, जो वादा, वादा ही रह गया।

    डॉ. राजेंद्र प्रसाद को कुआड़ी से था गहरा लगाव

    भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद को कुआड़ी से बहुत गहरा लगाव था। 75 वर्षीय शिक्षक बीरेंद्र प्रसाद गुप्ता ने कहा कि कुआड़ी का यह क्षेत्र डुमर लाल बैठा, शीतल प्रसाद गुप्ता, सरजू मिश्र, मुरली धर मंडल, रामेश्वर प्रसाद यादव, मोहम्मद तस्लीमुद्दीन, आनंदी प्रसाद यादव, रामेश्वर यादव, महेंद्र नारायण सरदार आदि सांसदों और विधायकों का गढ़ रहा हैं। प्रखंड बनने के बाद समस्या का समाधान होगा। गांव समृद्धि की ओर अग्रसर और विकास का पहिया तेज गति से दौड़ेगा।

    पीएम व सीएम को भी भेजा गया है आवेदन

    अब नीतीश कुमार को पुनः मुख्यमंत्री का पदभार मिलते ही यह मुद्दा एक बार फिर गरमाने लगा है। राष्ट्रीय वैश्य महासभा सिकटी विधानसभा क्षेत्र के अध्यक्ष महेन्द्र गुप्ता ने बताया कि मुख्य मुद्दा कुआड़ी को प्रखंड बनाने और विभिन्न मांगों को लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राज्य के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, अररिया जिले के वर्तमान सांसद प्रदीप कुमार सिंह, सिकटी विधानसभा क्षेत्र के विधायक व पूर्व आपदा प्रबंधन मंत्री विजय कुमार मंडल और अररिया जिला पदाधिकारी को भी डिमांड भेजी गई है। कुआड़ी बाजार को प्रखंड का दर्जा देकर सारी सुविधाएं मुहैया कराने का आग्रह किया गया है।

    पंचायत का परिचय

    • पंचायत का नाम -- कुआड़ी पंचायत
    • प्रखंड --- कूर्साकांटा
    • आबादी --- 25 हजार
    • मतदाता --- 8 हजार लगभग
    • साक्षर ---65 प्रतिशत
    • क्षेत्रफल --- 15 किमी
    • मुख्य रोजगार --- कृषि व व्यवसाय
    • स्कूल -- प्रा वि आठ, मध्य वि पांच, उच्च विद्यालय एक, प्लस टू उच्च वि एक।
    • स्वास्थ्य केन्द्र -- एक
    • एसएसबी कैंप --दो
    • बैंक -- एक ( ग्रामीण बैंक)
    • पैक्स --- एक
    • धार्मिक आस्था का केन्द्र --- दुर्गा मंदिर, बजरंगबली मंदिर, शिवमंदिर, मस्जिद तथा एक कबीर कुटी।
    • मुख्य समस्या---बाढ़, बेरोजगारी तथा कृषि आधारित उद्योग-धंधे की कमी।


    भौगोलिक स्तिथि

    लगभग 15 किमी के क्षेत्रफल में फैला कुआड़ी पंचायत के उत्तर में नेपाल का मायागंज भंसार, दक्षिण में पहुंसी पंचायत का शीशाबाड़ी गांव स्थित है। वहीं इसके पूरब में सिकटी व कूर्साकांटा प्रखंड को मिलानेवाली बकरा नदी तो पश्चिम दिशा लैलौखर पंचायत के गरैया गांव को छूता है।