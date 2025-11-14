Jokihat vidhan sabha Chunav Result: बिहार की इस सीट पर दो भाई आमने सामने, कौन आगे-कौन पीछे; LIVE
अररिया जिले की जोकीहाट विधानसभा सीट पर इस बार 8 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें पूर्व मंत्री तस्लीमुद्दीन के दो बेटे- शाहनवाज और सरफराज- आमने-सामने हैं। पिछले चुनाव में शाहनवाज ने सरफराज को हराया था। इस बार सरफराज जनसुराज से चुनाव लड़ रहे हैं और कड़ी टक्कर दे रहे हैं। महिला मतदाताओं ने बढ़-चढ़कर वोटिंग की है। सभी को चुनाव परिणाम का बेसब्री से इंतजार है।
डिजिटल डेस्क, जोकीहाट विधानसभा (अररिया)। अररिया लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली जोकीहाट विधानसभा सीट (jokihat Vidhan sabha Chunav result) पर इस बार के चुनाव में कुल 08 प्रत्याशी सियासी रण में हैं।
जोकीहाट विधानसभा हाट सीट के रूप में बिहार में चर्चित है। यहां एकछत्र राज करने वाले पूर्व केंद्रीय मंत्री स्व तस्लीमुद्दीन के दो पुत्रों का राजनीतिक भविष्य दांव पर है। दोनों भाई चुनाव में आमने सामने खड़े हैं। दोनों ही पुत्र बिहार सरकार में राजद शासनकाल में मंत्री रह चुके हैं।
पिछले विधानसभा चुनाव में राजद उम्मीदवार रहे सरफराज आलम को शाहनवाज आलम ने एआइएमआइएम उम्मीदवार के तौर पर पराजित किया था, जो चर्चा का विषय बना था। इस बार राजद उम्मीदवार शाहनवाज आलम हैं वहीं उनके सामने बडे़ भाई सरफराज जनसुराज से मैदान में हैं।
सरफराज आलम पिछले विधानसभा चुनाव के हार का बदला लेने के लिए मैदान में कड़ी मेहनत और सूझबूझ के साथ जीत के लिए पूरी ताकत झोंक दी थी। यह चुनाव उनके प्रतिष्ठा का विषय है।
शुरूआती दौर में लोगों को लग रहा था कि जनसुराज कुछ खास नहीं कर पाएगा, लेकिन ज्यों ज्यों समय बीतता गया सरफराज आलम वोटरों को अपनी ओर खींचने में सफल रहे। विश्लेषक उन्हें रेस में मान रहे हैं। वहीं एआइएमआइएम का जलवा इस चुनाव में भी बरकरार है।
वहीं राजद प्रत्याशी शाहनवाज आलम अपने कोर वोट बैंक की बदौलत जीत का दावा कर रहे हैं। जबकि महिला मतदाताओं के प्रचंड वोटिंग को पूर्व मंत्री जदयू प्रत्याशी मंजर आलम अपने समर्थन में मान रहे हैं।
जोकीहाट विधानसभा में 82 प्रतिशत महिला व 62 प्रतिशत
पुरुष मतदाताओं ने वोटिंग में भाग लिया। इससे सभी खेमों में खुशी व्याप्त है। लेकिन जीत हार जिस भी पार्टी की होगी वह कम मतों के अंतराल से होने का अनुमान है। एक एक पल उम्मीदवारों और समर्थकों से लेकर वोटरों तक का कठिन बीत रहा है। लोग अभी से जानने को बेताब हैं कि किस उम्मीदवार का पलड़ा भारी है। कौन जोकीहाट विधानसभा की कुर्सी संभालेंगे, जानने की चाहत सबों को है।
चुनाव 2020 का परिणाम
जोकीहाट विधानसभा सीट का जिला अररिया लगता है और ये अररिया लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली सीट है। 2010 में यहां हुए चुनाव में जेडीयू के सरफराज आलम विजयी रहे थे। 2015 में यहां जेडीयू के सरफराज आलम विजयी रहे थे। 2018 में हुए उप चुनाव में आरजेडी के शाहनवाज आलम विजयी रहे। हालांकि 2020 का विधानसभा चुनाव शाहनवाज आलम ने एआईएमआईएम के टिकट पर लड़ा और जीत हासिल की।
