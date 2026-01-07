Language
    अररिया में अवैध मिलावटी पेट्रोल-डीजल की खुलेआम बिक्री, ग्रामीणों ने प्रशासन से लगाई गुहार

    By Ajit Kumar Edited By: Nishant Bharti
    Updated: Wed, 07 Jan 2026 02:21 PM (IST)

    अररिया के नरपतगंज प्रखंड में अवैध और मिलावटी पेट्रोल-डीजल की बिक्री गंभीर समस्या बन गई है। बोतलों में बिकने वाला यह ईंधन थिनर मिलाकर बेचा जा रहा है, ज ...और पढ़ें

    संवाद सूत्र, फुलकाहा (अररिया)। नरपतगंज प्रखंड क्षेत्र में अवैध पेट्रोल व डीजल की खुलेआम बिक्री इन दिनों गंभीर समस्या का रूप ले चुकी है। जहां एक ओर अधिकृत पेट्रोल पंप वाहन चालकों को ईंधन उपलब्ध करा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर क्षेत्र में कुकुरमुत्तों की तरह उग आई छोटी दुकानों पर बोतलों में बंद पेट्रोल-डीजल की अवैध बिक्री जोरों पर है। 

    यह न केवल कानूनन गलत है, बल्कि मिलावटखोरी का बड़ा खेल भी इसी आड़ में चल रहा है। जानकार बताते हैं कि बोतलों में बिकने वाला पेट्रोल बेहद खतरनाक होता है। जिसमें आग की एक चिंगारी आसपास के पूरे इलाके को तबाही में बदल सकती है। थिनर जैसे रसायनों की मिलावट कर इसे और भी जहरीला बना दिया जाता है। 

    अवैध पेट्रोल 120 से 130 रुपये प्रति लीटर

    मजबूरी में रास्ते में पेट्रोल खत्म होने वाले वाहन चालक इसे खरीद लेते हैं, लेकिन इसकी कीमत उन्हें महंगे मरम्मत खर्च और इंजन खराबी के रूप में चुकानी पड़ती है। ग्रामीणों के अनुसार यह अवैध पेट्रोल 120 से 130 रुपये प्रति लीटर तक बेचा जा रहा है, जबकि सरकारी दर करीब 106 रुपये है। 

    फुलकाहा, घूरना, बसमतिया, अंचरा, नवाबगंज, चंदा, डुमरिया, चकरदाहा, पलासी, मिरदौल समेत पूरे प्रखंड में छोटे दुकानदार गैलन और डिब्बों में अवैध ईंधन रखकर खुलेआम बेच रहे हैं। 

    500 किलोमीटर में ही इंजन खराब

    वाहन मालिक मो. हसीब, गुलशन यादव, सानू कुमार, मुकेश यादव और संतोष यादव बताते हैं कि इस मिलावटी पेट्रोल से उनके वाहनों में बार-बार खराबी आ रही है और इंजन की आवाज बदल गई है। ग्रामीणों ने यह भी आरोप लगाया कि कुछ दुकानदार नकली मोबिल भी बेच रहे हैं, जिसे डालने के बाद 2000 किलोमीटर चलने की बात कही जाती है लेकिन 500 किलोमीटर में ही इंजन खराब हो जाता है। 

    75–80 रुपये में नकली पेट्रोल 

    एक सप्ताह पूर्व नरपतगंज पुलिस ने फतेहपुर में कार्रवाई कर दो हजार लीटर नकली पेट्रोल-डीजल बरामद कर एक आरोपी को जेल भेजा था, लेकिन इससे गिरोह पर कोई खास असर नहीं पड़ा है। सीमावर्ती क्षेत्रों में यह धंधा और भी तेजी से चल रहा है, जहां 75–80 रुपये में नकली पेट्रोल खरीदकर 120 रुपये में बेचा जाता है। 

    पेट्रोलियम कंपनियों ने कहा है कि अवैध बिक्री रोकना प्रशासन की जिम्मेदारी है, लेकिन कार्रवाई के अभाव में यह कारोबार बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन और आपूर्ति विभाग से मांग की है कि अविलंब विशेष अभियान चलाकर अवैध पेट्रोल विक्रेताओं और उनके गिरोह पर कड़ी कार्रवाई की जाए, ताकि किसी बड़े हादसे को टाला जा सके। 

    फारबिसगंज एसडीपीओ मुकेश कुमार साहा ने कहा कुछ दिन पूर्व नरपतगंज पुलिस के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई थी और जो भी नकली पेट्रोल डीजल की बिक्री कर रहा है उसे चिन्हित की जा रही है बहुत जल्द ही कार्रवाई की जाएगी।