Forbesganj vidhan sabha Chunav Result: फारबिसगंज विधानसभा में फिर खिलेगा कमल या महागठबंधन लगाएगा सेंध, नतीजे LIVE

डिजिटल डेस्क, फारबिसगंज विधानसभा (अररिया)। अररिया लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली फारबिसगंज विधानसभा सीट (Forbesganj Vidhan sabha Chunav result) पर इस बार के चुनाव में कुल 13 प्रत्याशी सियासी रण में हैं। फारबिसगंज विधानसभा सीट पर मौजूदा विधायक विद्यासागर केसरी (VIDYA SAGAR KESHARI) भाजपा की टिकट से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके प्रतिद्वंदी के रूप में कांग्रेस प्रत्याशी मनोज विश्वास (Manoj Bishwas), राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी से फातिमा खातून (FATMA KHATUN), जन सुराज पार्टी से मोहम्मद एकरामुल हक (MOHAMMAD EKRAMUL HAQUE) व अन्य निर्दलीय प्रत्याशी मैदान में हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

फारबिसगंज विधानसभा सीट पर 68.98 प्रतिशत वोटिंग बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान में फारबिसगंज विधानसभा क्षेत्र में वोट पड़े। यहां लोकतंत्र के महापर्व का असर मतदाताओं में जबर्दस्त रुप में दिखा। यहां कुल 68.98 प्रतिशत वोट पड़े हैं। अब देखना होगा कि यहां की जनता ने किसे जीत का ताज पहनाया है।