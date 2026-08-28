संवाद सूत्र, फारबिसगंज (अररिया)। फारबिसगंज अनुमंडल क्षेत्र में विगत छह माह के भीतर दूसरी बार भारी मात्रा में रसोई गैस सिलेंडरों की अवैध जमाखोरी और कालाबाजारी का मामला सामने आने के बाद प्रशासनिक निगरानी तंत्र पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। फारबिसगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत हटिया चौक ढोलबज्जा में 27 अगस्त को सुनील कुमार साह के आवासीय परिसर से अवैध रूप से भंडारित 98 रसोई गैस सिलेंडरों की जब्ती के बाद अब इस पूरे नेटवर्क में शामिल लोगों की भूमिका की गहन जांच शुरू हो गई है।

जानकारों के अनुसार, इस इलाके में अवैध भंडारण का यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पूर्व 12 मार्च को भी प्रशासन ने शहर के पोखर बस्ती (वार्ड संख्या 15) में छापेमारी कर साबिर अंसारी और उनके पुत्र इमरान अंसारी के यहां से 250 घरेलू व व्यावसायिक सिलेंडर बरामद किए थे। उस समय भी प्राथमिकी दर्ज हुई थी, लेकिन ठोस व सख्त कार्रवाई के अभाव में कालाबाजारी का यह धंधा बदस्तूर जारी रहा।

चार स्तरों पर मिलीभगत की आशंका, जांच के घेरे में एजेंसियां आपूर्ति विभाग से जुड़े सूत्रों का मानना है कि बिना संगठित सिंडिकेट और अंदरूनी मिलीभगत के इतनी बड़ी तादाद में तीनों प्रमुख पेट्रोलियम कंपनियों (इंडेन, भारत और एचपी) के घरेलू सिलेंडरों का एक जगह जमा होना नामुमकिन है। प्राथमिक जांच में चार स्तरों पर सांठगांठ की आशंका जताई जा रही है:

गैस एजेंसी संचालक: एक साथ तीनों कंपनियों के भरे व खाली सिलेंडर मिलने से एजेंसियों के स्टॉक और वितरण रजिस्टर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जानकारों का कहना है कि पिछले तीन माह के वितरण पंजी (डिस्ट्रीब्यूशन रजिस्टर) के मिलान से बड़ा खुलासा हो सकता है।