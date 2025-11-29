अररिया में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग, जिंदा जल गया 90 साल का बुजुर्ग

संवाद सूत्र, फारबिसगंज (अररिया)। फारबिसगंज के किरकिचिया पंचायत के वार्ड संख्या दो कटहरा में बिजली की शॉर्ट सर्किट से शनिवार की देर रात आग लग जाने से एक घर जलकर पूरी तरह राख हो गया।

जबकि, इस घटना में 90 साल के एक बुजुर्ग सुधीर यादव पिता स्व. महादेव यादव की झुलसने से मौत हो गई। आगलगी की घटना के बाद स्थानीय लोगों और परिवार के सदस्यों द्वारा अग्निशमन विभाग को सूचना दिया गया।

अग्निशमन विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। घटना में साढ़े तीन लाख रुपये से अधिक मूल्य की संपत्तियां भी जलकर राख हो गई।

मृतक सुधीर यादव को एक बेटा और दो बेटी है। बेटा जगत नारायण यादव कपड़ों के फेरी का काम करता है, जबकि दोनों बेटी शादीशुदा है।

सूचना पर मौके पर स्थानीय विधायक मनोज विश्वास, मुखिया प्रतिनिधि कपिल अंसारी,गजेंद्र उर्फ मंटू यादव ने पहुंचकर पीड़ित परिवार के सदस्यों से मुलाकात की और घटना को लेकर दुख व्यक्त करते हुए ढांढस बंधाया।

वहीं, विधायक ने मामले को लेकर अंचलाधिकारी से फोन पर बात की और पीड़ित परिवार को सरकारी प्रविधान के तहत समुचित मुआवजा देने को निर्देशित किया।