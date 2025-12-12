अररिया में धड़ल्ले से बिक रहा था नकली सिगरेट, ITC-पुलिस की छापेमारी में लाखों का माल जब्त

संवाद सूत्र, फारबिसगंज (अररिया)। फारबिसगंज शहर के तीन प्रतिष्ठानों में गुरुवार को नकली सिगरेट उत्पाद बेचने की सूचना पर पहुंची आईटीसी कंपनी के अधिकारियों एवं स्थानीय थाना के पुलिस बल ने छापेमारी करते हुए भारी मात्रा में नकली सिगरेट को बरामद किया है।

जिन प्रतिष्ठानों में छापेमारी की गई उसमें ओम स्टोर प्रोपराइटर रवि कुमार, बिंधवासनी स्टोर प्रोपराइटर महेश भगत एवं कुंदन भगत का प्रतिष्ठान शामिल हैं, जो शहर के छुआ पट्टी एवं दीनदयाल चौक के समीप स्थित है। नकली उत्पाद के साथ दो लोग हिरासत में पुलिस ने छापेमारी के दौरान नकली उत्पाद के साथ साथ दो लोगों को भी हिरासत में लिया है। हिरासत में लिए गए दोनों लोगों से थाना में पूछताछ की जा रही है। वहीं दूसरी ओर छापेमारी के बाद कंपनी के अधिकारी बरामद नकली उत्पाद का जब्ती सूची बनाने व प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया में जुटे हुए थे।

कंपनी के अधिकारी सदानंद मिश्रा ने बताया कि सूचना मिल रही थी कि फारबिसगंज सहित आसपास के क्षेत्रों में विनर और खुकरी सिगरेट का नकली उत्पादन कर बाजार में बेचा जा रहा है। इसी सूचना पर छापेमारी की गई। जहां से नकली उत्पाद बरामद किया गया है।

भारी मात्रा में सिगरेट बरामद इस छापेमारी अभियान में कंपनी के पंकज कुमार, अमित कुमार, मनोहर झा सहित अन्य के अलावा स्थानीय थाना के पुअनि प्रभा कुमारी, सअनि संजीव कुमार सहित अन्य पुलिस पदाधिकारी शामिल थे। मामले में पूछे जाने पर थानाध्यक्ष राघवेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि सिगरेट के नकली उत्पाद बेचने की सूचना पर छापेमारी किया गया है। जिसमें भारी मात्रा में सिगरेट बरामद हुआ है।