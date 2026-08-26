अररिया में नहर में बाइक गिरने से दो युवकों की मौत, एक गंभीर

संवाद सूत्र, रानीगंज (अररिया)। रानीगंज थाना क्षेत्र के खरसाई पंचायत के वार्ड संख्या 11 स्थित राजा घाट साइफन के पास मंगलवार की रात सड़क दुर्घटना में दो युवकों की मौत हो गई, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा उस समय हुआ जब एक बाइक पर सवार तीन युवक मेहमानी के लिए खरसाई जा रहे थे।

जानकारी के अनुसार, भरगामा थाना क्षेत्र के जयनगर निवासी अनिल ऋषिदेव (32), मौजहा निवासी राजेश ऋषिदेव (40) और जयनगर निवासी गुलाबचंद ऋषिदेव मंगलवार शाम मौजहा निवासी राजेश ऋषिदेव के घर मेहमानी में आए थे। रात करीब 10 बजे तीनों एक ही बाइक से किसी रिश्तेदार के घर खरसाई जा रहे थे। इसी दौरान राजा घाट साइफन के पास बाइक अनियंत्रित होकर नहर में जा गिरी। दो की मौके पर ही मौत रात का समय होने के कारण दुर्घटना की जानकारी तत्काल किसी को नहीं हो सकी। बुधवार सुबह शौच के लिए नहर की ओर गए ग्रामीणों ने तीनों युवकों को नहर में गिरा देखा। जयनगर निवासी अनिल ऋषिदेव और मौजहा निवासी राजेश ऋषिदेव की मौके पर ही मौत हो चुकी थी, जबकि जयनगर निवासी गुलाबचंद ऋषिदेव की सांस चल रही थी।