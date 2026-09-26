अररिया में जोरदार धमाके से दहल उठा इलाका, मकान के उड़े परखच्चे; घटनास्थल पर मिले मानव अंग

संवाद सूत्र, भरगामा (अररिया)। बीते शुक्रवार की रात भरगामा थाना से महज कुछ ही दुरी पर स्थित भरगामा पंचायत वार्ड आठ मुस्लिम टोला में अचानक तेज धमाका की आवाज से आस पास के क्षेत्र दहल उठा।

धमाका इतनी तेज थी की भरगामा पंचायत मुस्लिम टोला निवासी नूर अहमद का पुत्र मोहम्मद अख्तर का ईंट का घर के छत का परखच्चा उड़ गया। मकान की दीवार ढह गई।

धमाका इतनी तेज थी की भरगामा थाना सहित ब्लौक चौक, ब्राह्मण टोला, शर्मा टोला, पासवान टोला, राम टोला सहित लगभग पांच किलोमीटर की दूरी पर स्थित दर्जनो गांव के लोग सहम गए। धमाका के कारण आस पड़ोस के लोग भयभीत होकर रात भर जगे रहे।

जानकारी अनुसार भरगामा थाना से कुछ ही दुरी पर भरगामा पंचायत वार्ड आठ मुस्लिम टोला है। मुस्लिम टोला में शुक्रवार देर शाम करीब छह बजे अचानक हुए तेज विस्फोट से एक मकान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि आसपास के इलाकों में अफरातफरी मच गई। क्षतिग्रस्त मकान नूर मोहम्मद के पुत्र मो. अख्तर का बताया जा रहा है।

पटाखा निर्माण का चल रहा था काम घटना के बाद इलाके में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं। स्थानीय लोगों के अनुसार मकान में पटाखा निर्माण का काम चल रहा था। इसी दौरान बारूद को एक बोरे से दूसरे बोरे में डालने के क्रम में अचानक जोरदार विस्फोट होने की बात सामने आ रही है। हालांकि, पुलिस ने अभी तक विस्फोट के वास्तविक कारण की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

घटना में मो. अख्तर की पत्नी सहित पटाखा निर्माण में लगे कुछ मजदूरों के घायल होने की चर्चा है। वहीं, करीब छह लोगों के हताहत होने की भी बात कही जा रही है। हालांकि, मृतकों या घायलों की संख्या की पुलिस अथवा प्रशासन की ओर से अब तक आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

कुछ स्थानीय लोगों ने विस्फोट का कारण सिलेंडर ब्लास्ट होने की आशंका भी जताई है। हालांकि, घटनास्थल से सिलेंडर का कोई स्पष्ट टुकड़ा मिलने की पुष्टि नहीं हुई है। पुलिस सभी संभावित कारणों को ध्यान में रखकर जांच कर रही है।

विस्फोट के तत्काल बाद मकान में मौजूद लोग वहां से निकल गए। घटना के बाद मकान से जुड़े लोगों के सामने नहीं आने तथा ग्रामीणों द्वारा भी घटना के संबंध में स्पष्ट जानकारी देने से परहेज किए जाने की बात सामने आई है।

घटना की सूचना मिलते ही अपर थानाध्यक्ष सोनू कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने क्षतिग्रस्त मकान, आसपास के इलाके तथा वहां मौजूद सामग्री के संबंध में जानकारी जुटाई। घटनास्थल पर मिले मानव अंग घटनास्थल से कुछ मानव अंग मिलने की भी बात सामने आई है, लेकिन अभी तक यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वे किसके हैं। पुलिस की ओर से इसकी भी आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है।

सूत्रों के अनुसार, मो. अख्तर द्वारा कथित रूप से लंबे समय से अवैध रुप से पटाखा निर्माण और बारूद से संबंधित गतिविधियां की जा रही थीं। हालांकि, इस संबंध में भी पुलिस जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।