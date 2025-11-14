Language
    Araria vidhan sabha Chunav Result: अररिया विधानसभा के मैदान में पुराने चेहरे, कौन आगे-कौन पीछे, नतीजे LIVE

    By Shivam Yadav Edited By: Shivam Yadav
    Updated: Fri, 14 Nov 2025 07:29 AM (IST)

    अररिया विधानसभा सीट पर इस बार 10 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें कांग्रेस के मौजूदा विधायक अबिदुर रहमान, जेडीयू की शगुफ्ता अजीम और जन सुराज पार्टी की फरहत आरा बेगम शामिल हैं। त्रिकोणीय मुकाबले की संभावना है, क्योंकि महागठबंधन और एनडीए के वोट बंटने से टक्कर कड़ी हो सकती है। 2020 में कांग्रेस के अबिदुर रहमान ने जेडीयू की शगुफ्ता अजीम खान को हराया था।

    डिजिटल डेस्क, अररिया विधानसभा (अररिया)। अररिया लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली अररिया विधानसभा सीट (Araria Vidhan sabha Chunav result) पर इस बार के चुनाव में कुल 10 प्रत्याशी सियासी रण में हैं। 

    अररिया विधानसभा सीट पर मौजूदा विधायक अबिदुर रहमान (Abidur Rahman) कांग्रेस की टिकट से तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके प्रतिद्वंदी के रूप में JDU प्रत्याशी शगुफ्ता अजीम (Shagufta Azim), जन सुराज पार्टी से फरहत आरा बेगम (FARHAT ARA BEGUM) व अन्य प्रत्याशी मैदान में हैं।

    त्रिकोणीय मुकाबला की संभावना

    अररिया सीट पर त्रिकोणीय मुकाबला की संभावना है। यहां भी महागठबंधन और एनडीए के कोर वोट में बिखराव हुआ है। ऐसे में दोनों गठबंधन में मुकाबले का टक्कर होगा।

    चुनाव 2020 का परिणाम

    अररिया विधानसभा सीट का जिला अररिया लगता है और ये अररिया लोकसभा सीट के अंतर्गत आने वाली सीट है। अररिया विधानसभा सीट पर 2020 में कांग्रेस प्रत्याशी अबिदुर रहमान लगातार दूसरी बार विजयी रहे थे। इन्हें कुल 103054 वोट मिले थे। वहीं, इनके निकटतम प्रतिद्वंद्वी जेडीयू प्रत्याशी शगुफ्ता अजीम खान थीं, जिन्हें 55118 वोट मिले थे। दोनों के बीच का अंतर 47936 था।

     