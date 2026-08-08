अररिया में उद्योग विभाग के GM ने मांगी ₹85 हजार की रिश्वत, विजिलेंस टीम ने रंगे हाथ किया गिरफ्तार  

संवाद सूत्र, अररिया। जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी विभाग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए उद्योग विभाग के महाप्रबंधक अनिल कुमार मंडल को 50 हजार रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार किया है।

निगरानी विभाग की टीम ने यह कार्रवाई अररिया स्थित उनके किराए के आवास पर की। गिरफ्तारी के बाद आरोपी महाप्रबंधक से पूछताछ और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।

निगरानी विभाग के डीएसपी सतीश चंद्र माधव ने बताया कि मशीन सप्लायर कमरे आलम ने महाप्रबंधक के खिलाफ शिकायत की थी। शिकायत में आरोप लगाया गया था कि मशीनों की आपूर्ति के एवज में महाप्रबंधक द्वारा कमीशन की मांग की जा रही थी।

5 प्रतिशत कमीशन की मांग शिकायतकर्ता के अनुसार, विभिन्न लोगों को करीब ₹17 लाख की मशीनों की आपूर्ति की गई थी। इसके एवज में महाप्रबंधक द्वारा 5 प्रतिशत की दर से 85 हजार कमीशन की मांग की गई थी। इसके बाद कमरे आलम ने मामले की शिकायत निगरानी विभाग से की।

शिकायत मिलने के बाद निगरानी विभाग ने आरोपों का सत्यापन कराया। जांच के दौरान शिकायत में लगाए गए आरोप सही पाए गए। इसके बाद भ्रष्टाचार निवारण कानून के तहत मामला दर्ज करते हुए डीएसपी सतीश चंद्र माधव के नेतृत्व में धावा दल का गठन किया गया।

रंगेहाथ गिरफ्तार हुआ घूसखोर अफसर धावा दल ने अररिया स्थित महाप्रबंधक के किराए के मकान पर छापामारी की। कार्रवाई के दौरान अलमारी से 50 हजार की रिश्वत की राशि बरामद की गई। इसके बाद निगरानी विभाग की टीम ने अनिल कुमार मंडल को गिरफ्तार कर लिया।