नेपाल भेजी जा रही भारतीय यूरिया : साइकिल व बाइक से सीमा पार करा रहे तस्कर, बॉर्डर पर पुलिस और SSB की बढ़ी चौकसी

जागरण संवाददाता, अरर‍िया। भारत-नेपाल सीमा से सटे इलाकों में भारतीय यूरिया खाद की तस्करी का अवैध खेल थमने का नाम नहीं ले रहा है। सरकारी अनुदान (सब्सिडी) वाली यूरिया को तस्कर बड़े पैमाने पर अवैध रास्तों से नेपाल खपा रहे हैं।

तस्करों का नेटवर्क बेहद संगठित तरीके से काम कर रहा है। पहले पिकअप और मिनी ट्रकों के माध्यम से खाद की बड़ी खेप सीमावर्ती गांवों में बने गुप्त ठिकानों और गोदामों में डंप की जाती है। इसके बाद मौका देखकर स्थानीय कैरियरों के जरिए साइकिल, बाइक और छोटे वाहनों पर चार से पांच बोरी यूरिया लादकर पगडंडियों के रास्ते सीमा पार करा दिया जाता है।

₹300 प्रति ट्रिप पर सक्रिय हैं कैरियर स्थानीय सूत्रों के अनुसार, सीमा पार कराने वाले स्थानीय कैरियरों को प्रति चक्कर (ट्रिप) लगभग 250 से 300 रुपये दिए जाते हैं। नेपाल में यूरिया की भारी मांग और ऊंची कीमत का फायदा उठाकर खाद माफिया मोटा मुनाफा कमा रहे हैं।