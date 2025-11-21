Araria News: आधा दर्जन से अधिक आइसक्रीम के वाहनों में लगी आग, लाखों का हुआ नुकसान
फारबिसगंज में काली मेला के पास एक आवासीय परिसर में खड़ी आधा दर्जन से अधिक आइसक्रीम वैन में आग लग गई। राजस्थान के किराएदार पप्पू राठौड़ और प्रकाश राठौड़ आइसक्रीम बेचते थे और वैन को परिसर में पार्क करते थे। अग्निशमन दल ने स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। इस घटना में लाखों का नुकसान हुआ है।
संवाद सूत्र, फारबिसगंज (अररिया)। फारबिसगंज के वार्ड संख्या एक में शुक्रवार की रात काली मेला के समीप स्थित एक आवासीय परिसर में खड़े आधा दर्जन से अधिक आइसक्रीम के वाहनों में आग लग गई, जिससे वहां अफरा तफरी मच गई।
घटना के संदर्भ में बताया जाता है कि वार्ड संख्या एक में काली मेला के समीप निवासी कुणाल कुमार के मकान में राजस्थान निवासी पप्पू राठौड़, प्रकाश राठौड़ किराये पर रह कर वाहनों से आइसक्रीम बेचने का काम करते हैं। वे अपनी आइस क्रीम वाहनों को उक्त परिसर में खड़ा कर रखे हुए थे।
शुक्रवार की रात अचानक आइसक्रीम के उक्त वाहनों में आग गई। आग लगने के बाद हल्ला करने व आग की तेज लपटें देख बड़ी संख्या में आसपास के लोग दौड़ कर पहुंचे व अग्निशमन विभाग को घटना की सूचना दी।
सूचना मिलते ही अग्निशमन के कर्मी दो बड़ा व एक छोटा वाहन के साथ घटना स्थल पर पहुंचे व स्थानीय लोगों के सहयोग से काफी परिश्रम के बाद आग पर काबू पाया। गृहस्वामी कुणाल कुमार ने बताया कि आइसक्रीम का वाहन कीमती होता है।
उसमें फ्रीजर आदि लगे होते है। इस अग्निकांड में आधार दर्जन से अधिक आइसक्रीम का वाहन सहित अन्य समान जला है। जिससे लाखों की क्षति का अनुमान लगाया जा रहा है।
हालांकि आग कैसे लगी, इसके कारणों का पता नहीं चल पाया है। मौके पर नगर पार्षद प्रतिनिधि शमशुल आलम, समाजसेवी बेलाल अली, नगर पार्षद उमाशंकर उर्फ बुलबुल यादव, अविनाश कुमार, रविंद्र पासवान आदि मौजूद थे।
