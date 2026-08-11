अररिया: 12वीं पास युवाओं के लिए अच्छी खबर, 14500 रुपये तक की सैलरी के साथ पाएं नौकरी

संवाद सूत्र, अररिया। बेरोजगार युवाओं को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला नियोजनालय, अररिया की ओर से 14 अगस्त को एक दिवसीय रोजगार शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह शिविर संयुक्त श्रम भवन स्थित जिला नियोजनालय कार्यालय परिसर में सुबह 10:30 बजे से शुरू होगा।

रोजगार शिविर में पूर्णिया की नव भारत फर्टिलाइजर्स एलएलपी द्वारा बिक्री प्रशिक्षु के कुल 20 पदों पर अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। इसके लिए बिहार के योग्य बेरोजगार युवा भाग ले सकेंगे। अभ्यर्थियों की शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट या उससे अधिक निर्धारित की गई है। आयु सीमा 20 से 40 वर्ष रखी गई है।