अररिया में हादसा: परमान नदी में नहाने गईं 3 किशोरियां डूबीं, 1 की मौत

संवाद सूत्र, अररिया। अररिया शहर के काली बाजार स्थित हरियाली मार्केट के पीछे गुरुवार को परमान नदी में नहाने गईं तीन किशोरियां गहरे पानी में डूब गईं।

हादसे के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए एक किशोरी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। वहीं, दो किशोरियां नदी में लापता हो गईं।

एसडीआरएफ की टीम ने काफी खोजबीन के बाद 15 वर्षीय आफरीन का शव बरामद कर लिया। दूसरी 12 वर्षीय बच्ची की तलाश समाचार लिखे जाने तक जारी थी।

मृत किशोरी की पहचान काली बाजार वार्ड संख्या 23 निवासी जलालुद्दीन की 15 वर्षीय पुत्री आफरीन के रूप में हुई है। वहीं लापता बच्ची की पहचान मो जलाल की 12 वर्षीय पुत्री के रूप में बताई जा रही है। वह भी वार्ड संख्या 23 की निवासी है।