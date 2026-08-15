अररिया में हरियाबारा में बस ने बाइक सवार 3 युवकों को रौंदा; 1 की दर्दनाक मौत, 1 रेफर और तीसरे का चल रहा है इलाज

संवाद सूत्र, अररिया। अररिया आरएस थाना क्षेत्र अंतर्गत हरियाबारा के समीप शनिवार को एक अनियंत्रित बस और बाइक के बीच हुई भीषण टक्कर में एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि दो अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। स्थानीय राहगीरों की मदद से तीनों को तत्काल अररिया सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक जांच के बाद एक युवक को मृत घोषित कर दिया।

वहीं, एक अन्य युवक की नाजुक स्थिति को देखते हुए प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए हायर सेंटर (पूर्णिया/भागलपुर) रेफर कर दिया गया है। तीसरे घायल का इलाज सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में जारी है। मुरबल्ला निवासी दिलशाद की गई जान, आमिर हायर सेंटर रेफर मृतक की पहचान मुरबल्ला निवासी मोहम्मद तबरार के पुत्र दिलशाद (युवक) के रूप में हुई है। घटना के बाद मृतक के परिजनों में कोहराम मच गया है और अस्पताल परिसर में चीख-पुकार मच गई।

हादसे में गंभीर रूप से घायल युवक की पहचान मुरबल्ला निवासी इश्तियाक के पुत्र आमिर के रूप में हुई है, जिसे हायर सेंटर भेजा गया है। वहीं तीसरे घायल युवक की पहचान शमीम के पुत्र खालिद के रूप में की गई है, जो फिलहाल खतरे से बाहर बताया जा रहा है।

एक ही बाइक पर सवार होकर जा रहे थे चरारनी प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, तीनों युवक एक ही बाइक पर सवार होकर मुरबल्ला चौक से चरारनी की ओर जा रहे थे। जैसे ही उनकी बाइक हरियाबारा के पास पहुंची, सामने से आ रही एक तेज रफ्तार बस ने उन्हें जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबर्दस्त थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए और तीनों सड़क पर दूर जा गिरे।