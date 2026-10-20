ड‍िजि‍टल डेस्‍क, भागलपुर। Araria Border Village Students Going to Nepal School: 'जन गण मन अधिनायक जय हे...' यह वह राष्ट्रीय तराना है जो हर भारतीय बच्चे की जुबां पर प्राथमिक कक्षा से ही चढ़ जाता है, लेकिन भारत-नेपाल सीमा पर बसे बिहार के अररिया जिले के एक गांव में हकीकत बेहद चौंकाने वाली और सिस्टम की नाकामी का आईना दिखाती है।

यहां पांचवीं कक्षा में पढ़ने वाली भारतीय छात्रा रीतू कुमारी को अपने देश का राष्ट्रगान नहीं आता, लेकिन वह नेपाल का राष्ट्रगान 'सयौं थुँगा फूलका हामी...' बिना रुके धाराप्रवाह गाती है। उसे भारतीय इतिहास और संस्कृति से अधिक नेपाल के संविधान और वहां की सामाजिक व्यवस्था की जानकारी है।

यह अकेली रीतू की कहानी नहीं, बल्कि अररिया के नरपतगंज प्रखंड स्थित मधुबनी गांव (वार्ड संख्या-17) के दर्जनों नौनिहालों की कड़वी जमीनी हकीकत है। बेलाही नदी पर पुल नहीं मधुबनी गांव के नौनिहालों की इस लाचारी की सबसे बड़ी वजह इलाके की भौगोलिक उपेक्षा है। छात्रा रीतू कुमारी ने मासूमियत से बताया कि उनके गांव के पास भारत का कोई सरकारी विद्यालय नहीं है। जो नजदीकी भारतीय प्राथमिक व मध्य विद्यालय है, उसकी दूरी गांव से करीब 17 किलोमीटर है।

17 किमी दूर है भारतीय स्कूल इस रास्ते में बेलाही नदी पड़ती है, जिस पर आजादी के 78 साल बीत जाने के बाद भी एक अदद पुल तक नहीं बन सका है। नदी में साल के अधिकांश महीने पानी लबालब भरा रहता है। ऐसे में छोटे-छोटे बच्चों के लिए नदी पार कर 17 किलोमीटर का दुर्गम सफर तय करना जान जोखिम में डालने जैसा है।

भारतीय पहचान पर नेपाल में दाखिला भारतीय स्कूल की दुर्गमता के विपरीत, गांव से अंतरराष्ट्रीय सीमा पार नेपाल का इलाका और वहां के सरकारी स्कूल काफी नजदीक हैं। मजबूरन अभिभावक अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए सीमा पार नेपाल भेजते हैं। नेपाली सरकारी स्कूल प्रबंधन भारतीय छात्रों के पहचान पत्र (आधार कार्ड) को स्वीकार कर उन्हें अपने यहां प्रवेश दे देता है।

भविष्य पर सवाल भारतीय बच्चे वहां नियमित रूप से जाते हैं और नेपाली पाठ्यक्रम पढ़ते हैं। इसका नतीजा यह है कि इन बच्चों पर नेपाली भाषा, संस्कृति और वहां की राष्ट्रीयता का असर गहरा होता जा रहा है, जबकि वे अपनी मातृभूमि के प्रतीकों और प्राथमिक ज्ञान से पूरी तरह महरूम हैं।

नेपाली प्रमाण पत्र का भारत में लाभ नहीं ग्रामीणों का कहना है कि वे बच्चों को सिर्फ अक्षर ज्ञान और निरक्षरता से बचाने के लिए नेपाल भेजते हैं, लेकिन इससे उनका भविष्य सुरक्षित नहीं हो रहा। नेपाल के सरकारी स्कूलों से मिलने वाले प्राथमिक शिक्षा प्रमाण पत्र की मान्यता भारत में आगे की पढ़ाई के लिए नहीं मिलती। ऐसे में जब बच्चे प्राथमिक कक्षाएं पास कर लेते हैं, तो उनके आगे की पढ़ाई का रास्ता पूरी तरह बंद हो जाता है।