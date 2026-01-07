अररिया में बैटरी डिस्ट्रीब्यूटर शोरूम से 15 लाख की चोरी, छत तोड़कर घुसे चोर

संवाद सूत्र, फारबिसगंज (अररिया)। फारबिसगंज के औद्योगिक क्षेत्र के समीप स्थित शिवा इंटरप्राइजेज नामक बैटरी व टोटो पार्ट्स के थोक डिस्ट्रीब्यूटर के शोरूम में सोमवार की देर रात चोरों ने प्रवेश करते हुए नकदी समेत 15 लाख की चोरी की घटना को अंजाम दिया है।

घटना की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। जिसमें दो चोर प्रतिष्ठान के अंदर प्रवेश करते हुए चोरी करते हुए नजर आ रहे हैं। घटना के संदर्भ में शोरुम मलिक रमेश कुमार ने बताया कि डिस्ट्रीब्यूटरशिप उनकी पत्नी मौसमी देवी के नाम से है।

शटर उठाते ही सामान बिखरा हुआ नजर आया बताया कि भागकोहलिया वार्ड संख्या सात में उसका निवास है। सोमवार की शाम लगभग साढ़े छह बजे वह दुकान को अच्छी तरह से बंद करके घर चला गया था। मंगलवार की सुबह लगभग 9:45 में जब वह शोरूम खोलने के लिए आया और शटर उठाते ही सामान बिखरा पड़ा हुआ नजर आया।

बताया कि चोर छत से प्रवेश करते हुए छत का गेट तोड़कर शोरूम के अंदर घुसा और अंदर रखें लगभग 100 पीस बैटरी, जिसका अनुमानित मूल्य 10 लाख रुपया है। वहीं पांच पीस बैटरी जिसका अनुमानित मूल्य तीन लाख 25 हजार रुपया है। इसके अलावा एक एलसीडी टीवी एवं डेढ़ से दो लाख का कीमती स्पेयर पार्ट्स चोरों के द्वारा चोरी कर लिया गया है।

गल्ला तोड़कर नकदी की भी चोरी वहीं गल्ला तोड़कर उसमें रखा नकदी 10 से 15 हजार भी चोरी गया है। मालिक ने बताया कि स्टाक मिलाया जा रहा है। जिसके उपरांत ही चोरी का पूरा आकलन बताया जा सकता है। लेकिन प्रथम दृष्टि में 15 लाख से ऊपर की चोरी होने की बात शोरुम मालिक ने कही है।

इधर घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय थाना से पुलिस पदाधिकारी एवं पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचकर चोरी के संदर्भ में शोरूम मालिक से जानकारी ली एवं छानबीन में जुट गए हैं। वहीं घटना की सूचना पर विधायक मनोज विश्वास सहित कई गणमान्य लोग पहुंचे एवं चोरी के संदर्भ में जानकारी ली।