बाइक पर क्यों नहीं लगता टोल टैक्स ? यहां जानें सभी सवालों के जवाब

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। टोल टैक्स से तो हर कोई वाकिब होगा, आप भी वाकिब होंगे ही आपके मन में अक्सर ये सवाल आता होगा कि जब हाईवे पर आप बाइक लेकर जाते हैं तो गाड़ी, ट्रक, ट्रैक्टर, जीप, ट्राली आदि को टोल टैक्स देना पड़ता है लेकिन बाइक के लिए एक अलग रास्ता बना होता है और बाइक से जो जाता है उसको टोल नहीं देना पड़ता। चलिए आपको इसके बारे में विस्तार से बताते हैं। आखिर क्या है टोल टैक्स की वजह? हाईवे पर सफर करते समय रास्ते में कई बार टोल प्लाजा आता है। यहां से जाते समय वाहन चालकों को टोल टैक्स देना होता है। टोल टैक्स को एक खास प्रकार का टैक्स कहा जाता है। इसके तहत सरकार वाहन चालकों से सड़क निर्माण में लगे खर्च की भरपाई करती है। टोल टैक्स चार पहिया वाहन जैसे कार, बस , ट्रक या उससे बड़े वाहनों पर लिया जाता है। बाइक से क्यों नहीं लिया जाता टोल टैक्स बाइक या अन्य किसी भी टू -व्हीलर से टोल टैक्स न लेने के पीछे का सबसे मुख्य कारण इसका वजन है। टोल टैक्स सड़क निर्माण कार्य का पैसा वसूलने के साथ -साथ उसकी मेनटेंस का खर्च भी आते -जाते वाहनों से लिया जाता है। अब जितना भारी वाहन होता है, उतना ही अधिक टोल टैक्स से वसूला जाता है पर बाइक, स्कूटर, साइकिल, या अन्य कोई भी टू-व्हीलर इस मामले में बहुत ही हल्के वाहन होते हैं इसलिए इन्हें छूट दे दी जाती है। बाइक मध्यम वर्गीय वाहन है टू -व्हीलर से टोल टैक्स न लेने की वजह ये भी है कि ये मिडल क्लास का वाहन है। बाइक बहुत कम ही नेशनल हाईवे पर चलाई जाती है। आपको बता दें,कुछ बाइक्स होती भी हैं तो बड़ी हद तक एक या दो टोल गेट्स ही पार करती है। इस नियम के चलते कई बाइकर्स फायदा भी उठा लेते हैं और महंगी सुपर बाइक को लेकर लंबी दूरी की यात्रा पर निकल जाते हैं। इस एक्सप्रेस वे पर टू व्हीलर पर भी लगता है टोल भारत में अब नए-नए एक्सप्रेस वे बनने शुरु हो रहे हैं। इसकी शुरुआती यमुना एक्सप्रेसवे पर टू - व्हीलर से भी टोल टैक्स वसूलता है। यहां पर बाइक या स्कूटर से 1.25 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से टोल वसूला जाता है।

