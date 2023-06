अगले हफ्ते दस्तक देंगी कार से लेकर ये बाइक्स, जानें इनमें क्या कुछ खास

ट्रायम्फ मोटरसाइकिल ने इस सप्ताह की शुरुआत में स्पीड 400 और स्क्रैम्बलर 400 एक्स मोटरसाइकिल को पेश किया है। दुनिया के लिए भारत में बनी दोनों मोटरसाइकिलों का निर्माण बजाज ऑटो द्वारा महाराष्ट्र के पुणे में किया जा रहा है ।ट्रायम्फ ने पहले ही दोनों मोटरसाइकिलों के लिए ऑनलाइन प्री-बुकिंग शुरु कर दी है।कोरियाई वाहन निर्माता कंपनी किआ 4 जुलाई को भारत में नई जनरेशन की सेल्टोस लॉन्च करेगी।(जागरण फोटो)

upocming car and bike in july 2023 see all details here

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। जुलाई के महीने में कई कारें और मोटरसाइकिल लॉन्च होने वाली है। अगर आप अपने लिए दो पहिया या फिर एक नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज हम आपके लिए आने वाली बाइक्स और कार की जानकारी लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं इनमें क्या कुछ खास हो सकता है। kia seltos कोरियाई वाहन निर्माता कंपनी किआ 4 जुलाई को भारत में नई जनरेशन की सेल्टोस लॉन्च करेगी। कंपनी ने इस कार की बुकिंग पहले ही ओपन कर दी है। अगर आप इस कार को खरीदना चाहते हैं तो मात्र 25 हजार रुपये में भी बुक करा सकते हैं। इसके डिजाइन में कई तरह का बदलाव किया गया है। इसमें नया फ्रंट ग्रिल, एलईडी डीआरएल और एक टेललाइट मिलेगा। इंटीरियर के रूप में इसमें 10.25-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल सकता है। इसमें मैनुअल और iMT गियरबॉक्स ऑप्शन के साथ 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल होगा। फीचर्स के तौर पर इसमें छह एयरबैग, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (टीपीएमएस), इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ईएससी), वीएसएम, हिल असिस्ट, ब्रेक असिस्ट मिलेगा। Harley Davidson X440 भारतीय बाजार में ये मोटरसाइकिल जुलाई में आने वाली है। कंपनी की ये सबसे किफायती मोटरसाइकिल में से एक होगी। अमेरिकी वाहन निर्माता कंपनी 2021 में हीरो मोटोकॉर्प के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है और हार्ले-डेविडसन X440 दोपहिया वाहन दिग्गजों द्वारा विकसित किया जाने वाली पहला प्रोडक्ट होगा। इस बाइक में ऑयल कूलिंग के साथ 440 सीसी सिंगल-सिलेंडर इंजन के साथ आती है। जो 35 बीएचपी और 30 एनएम का पीक टॉर्क जनरेट करता है। Triumph Speed 400, Scrambler 400 X ट्रायम्फ मोटरसाइकिल ने इस सप्ताह की शुरुआत में स्पीड 400 और स्क्रैम्बलर 400 एक्स मोटरसाइकिल को पेश किया है। दुनिया के लिए भारत में बनी दोनों मोटरसाइकिलों का निर्माण बजाज ऑटो द्वारा महाराष्ट्र के पुणे में किया जा रहा है । ट्रायम्फ ने पहले ही दोनों मोटरसाइकिलों के लिए ऑनलाइन प्री-बुकिंग शुरु कर दी है। अगर आप इस मोटरसाइकिल को खरीदना चाहते हैं तो इसे बुक करा सकते हैं। इसमें नया 398.15 सीसी, सिंगल-सिलेंडर लिक्विड-कूल्ड इंजन मिलता है। जो नए 398.15 सीसी, सिंगल-सिलेंडर लिक्विड-कूल्ड इंजन कर सकता है। इसके इंजन को 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा जाएगा।

Edited By: Ayushi Chaturvedi