इन सिंगल सीटर बाइक्स का तेजी से बढ़ रहा क्रेज, Triumph से लेकर BMW जैसी ब्रांड के नाम आगे

single seater bike list अगर आप भी सिंगल सीटर किसी बाइक की तलाश कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है।हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर Triumph Bonneville Bobber है। इस मोटरसाइकिल में 1200cc लिक्विड-कूल्ड 8-वाल्व SOHC इंजन है। जो 76 hp की अधिकतम पावर और 106 Nm का अधिकतम टॉर्क जनरेट करता है। (जागरण फाइल फोटो)

single seater bike list see all details here

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। भारतीय बाजार में इन दिनों बाइक लवर्स की संख्या काफी तेजी से बढ़ रही है। इनमें से कुछ ऐसे बाइकर्स भी हैं जो अकेले बाइक चलाना पसंद करते हैं और यह प्रीमियम बाइक होती हैं या फिर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बाइक होती हैं । ऐसे में अगर आप भी सिंगल सीटर किसी बाइक की तलाश कर रहे हैं तो यह खबर आपके लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। आज हम आपके लिए सिंगल सीट बाइक्स की लिस्ट लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या कुछ खास है। Triumph Bonneville Bobber हमारी लिस्ट में पहले नंबर पर Triumph Bonneville Bobber है। इस मोटरसाइकिल में 1200cc लिक्विड-कूल्ड 8-वाल्व SOHC इंजन है। जो 76 hp की अधिकतम पावर और 106 Nm का अधिकतम टॉर्क जनरेट करता है। इसे 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है। एलसीडी मल्टी-फंक्शनल डिस्प्ले के साथ एनालॉग स्पीडोमीटर के साथ आती है। इस मोटरसाइकिल की कीमत 12.05 लाख रुपये से 12.85 लाख रुपये (दोनों कीमत, एक्स-शोरूम) है। Jawa 42 Bobber ये एक सिंगल सीटर बाइक है। ये 334cc इंजन से लैस है जो 29 hp पावर और 32.74 Nm टॉर्क जनरेट करती है। डुअल-चैनल एबीएस के साथ जावा 42 बॉबर की कीमत 2.15 रुपये (एक्स-शोरूम, नई दिल्ली) है। फीचर्स की बात करें तो इसमें डिजिटल स्पीडोमीटर, डिजिटल ट्रिप मीटर और स्पोक व्हील मिलते हैं। Harley-Davidson Sportster S हार्ले-डेविडसन स्पोर्ट्सटर एस मोटरसाइकिल एक सिंगल-सीट मोटरसाइकिल है । इस मोटरसाइकिल में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, फॉरवर्ड फुट कंट्रोल और तीन राइड मोड (स्पोर्ट, रोड और रेन) के साथ 4-इंच गोल शेप की पतली-फिल्म एलसीडी डिस्प्ले जैसी फीचर्स के साथ आती है। भारत में हार्ले-डेविडसन स्पोर्ट्सटर एस की कीमत 18.79 लाख रुपये से शुरू होती है। मोटरसाइकिल में 1,252cc Revolution™ Max इंजन का इस्तेमाल किया जाता है जो 121 hp की पावर और 125 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। BMW M 1000 RR ये एक कार्बन फाइबर विंगलेट्स से लैस है। इसमें एम एंड्योरेंस सिंगल-सीट बेंच और एक विशेष शुरुआती एनीमेशन और एम लोगो के साथ 6.5 इंच की टीएफटी स्क्रीन मिलता है। बीएमडब्ल्यू एम 1000 आरआर की कीमत 42 लाख रुपये से शुरू होती है और टॉप वेरिएंट के लिए 45 लाख रुपये तक जाती है। यह बीएमडब्ल्यू शिफ्टकैम के साथ 999 सीसी इंजन से लैस है। जो 14,500 आरपीएम पर 212 एचपी और 11,000 आरपीएम पर 113 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है।

Edited By: Ayushi Chaturvedi