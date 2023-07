Royal Enfield लॉन्च कर सकती है 3 नई बाइक, भारतीय यूजर्स के लिए जल्द पेश होंगे स्टाइलिश मॉडल?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रीमियम वाहन निर्माता कंपनी रॉयल एनफील्ड अगले पांच महीनों में 2 से 3 मॉडल को लॉन्च करने के लिए तैयार है। ये रॉयल एन्फील्ड जल्द ही 350cc बुलेट प्लेटफॉर्म लॉन्च कर सकती है। इसके साथ ही नई रॉयल एनफील्ड 450cc हिमालयन अगले तीन महीनों में लॉन्च हो सकती है। इसके कारण पिछले 3 जुलाई को हीरो और हार्ले डेविडसन ने हार्ले डेविडसन X440 लॉन्च किया।

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। भारतीय बाजार में बुलेट लोगों के दिलो पर आज से ही नहीं कई सालों से राज करते आ रही है। आपको बता दें, कि वाहन निर्माता कंपनी रॉयल एनफील्ड ने पिछले साल स्क्रैम 411 को लॉन्च किया था। उसके बाद कंपनी इस साल अपनी कई दमदार तीन बाइक्स को लॉन्च करने वाली है। अगर आप अपने लिए बुलेट लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये खबर आपके काम की है। जहां आपको अपकमिंग बाइक से जुड़े प्रमुख अपडेट्स बताने जा रहे हैं । कंपनी अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो का विस्तार करने के लिए अन्य सेगमेंट की बाइक्स को लॉन्च करने के लिए तैयार है,चलिए आपको इससे जुड़ी और अहम जानकारी देते हैं। New Royal Enfield 450cc Himalayan मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रीमियम वाहन निर्माता कंपनी रॉयल एनफील्ड अगले पांच महीनों में 2 से 3 मॉडल को लॉन्च करने के लिए तैयार है। ये रॉयल एन्फील्ड जल्द ही 350cc बुलेट प्लेटफॉर्म लॉन्च कर सकती है। इसके साथ ही नई रॉयल एनफील्ड 450cc हिमालयन अगले तीन महीनों में लॉन्च हो सकती है। जबकि हिमालयन 411 और स्क्रैम 411 की ब्रिकी जारी रहेगी। आपको बता दें, रॉयल एनफील्ड की मूल कंपनी आयशर मोटर्स का बाजार पिछले सप्ताह 11,300 करोड़ रुपये कम हो गया था क्योंकि निवेशकों को डर था कि हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो कंपनी की कमाई में सेंध लगा लेंगे। Harley Davidson X440 को हाल में लॉन्च किया इसके कारण पिछले 3 जुलाई को हीरो और हार्ले डेविडसन ने हार्ले डेविडसन X440 लॉन्च किया, जो 440cc इंजन के साथ आती है। इस बाइक की शुरुआती कीमत 2.29 लाख रुपये है, जो रॉयल एनफील्ड की क्लासिक 350cc और Meteor 350cc से 15 प्रतिशत प्रीमियम पर आती है। वहीं 5 जुलाई को ट्रायम्फ ने स्पीड 400 और स्क्रैम्बलर 400X लॉन्च किया। आपको बता दें, मार्च के महीने में रॉयल एनफील्ड की कॉन्टिनेंटल जीटी 650 और इंटरसेप्टर 650 को नए अपडेट्स के साथ लॉन्च किया है।

