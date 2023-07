Retro Roadster motorcycles : 3 लाख रुपये से कम कीमत में घर लाएं ये रेट्रो रोडस्टर मोटरसाइकिल

Retro Roadster motorcycles listहमारी लिस्ट में Triumph Speed 400 है ।ट्रायम्फ स्पीड 400 की एक्स-शोरूम कीमत 2.33 लाख रुपये है और पहले 10000 खरीदारों को 10000 रुपये की छूट भी मिलेगी।Yezdi Roadster की कीमत 2.08 लाख रुपये से 2.14 लाख रुपये है। यह मोटरसाइकिल 334cc सिंगल-सिलेंडर लिक्विड-कूल्ड इंजन से लैस है। रेट्रो रोडस्टर पुरानी यादों का एहसास जगाते हैं और अच्छे प्रदर्शन के साथ आरामदायक अनुभव भी प्रदान करता है।

Retro Roadster motorcycles list see all details here

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। भारतीय बाजार में रेट्रो मोटरसाइकिल हमेशा से लोकप्रिय रही है। सबसे अधिक युवाओं के दिलो पर उन्होंने राज किया है। अभी हाल के दिनों में , इस कैटेगरी में कई बाइक्स लॉन्च हुई है और उन्हें काफी लोकप्रियता भी हासिल हुई है। रेट्रो रोडस्टर पुरानी यादों का एहसास जगाते हैं और अच्छे प्रदर्शन के साथ आरामदायक अनुभव भी प्रदान करता है। आज हम आपके लिए 3 लाख रुपये से कम कीमत में आने वाली रेट्रो बाइक्स की लिस्ट लेकर आए हैं। Royal Enfield Hunter 350 भारतीय बाजार में बुलेट युवाओं को सबसे अधिक सबसे पसंद आती है। ये सबसे किफायती रेट्रो रोडस्टर्स बाइक में से एक है। भारत में इस मोटरसाइकिल की कीमत 1.50 लाख रुपये से 1.75 लाख रुपये एक्स-शोरूम है। इस मोटरसाइकिल में 349 सीसी, सिंगल-सिलेंडर, एयर-ऑयल कूल्ड, फ्यूल-इंजेक्टेड इंजन है जो 20.2 बीएचपी और 27 एनएम टॉर्क जनरेट करता है। जो 5 स्पीड गियरबॉक्स के साथ आती है। Yezdi Roadster भारत में इस मोटरसाइकिल की कीमत 2.08 लाख रुपये से 2.14 लाख रुपये है। यह मोटरसाइकिल 334cc, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन से लैस है। जो 29 bhp और 28.95 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसे 6- स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ जोड़ा जाता है। Harley-Davidson X440 हार्ले - डेविडसन ने हाल ही में हीरो मोटोकॉर्प के साथ साझेदारी में भारत में X440 लॉन्च किया है। इस रेट्रो रोडस्टर की कीमत 2.27 लाख रुपये एक्स-शोरूम रखी गई है। हार्ले -डेविडसन X440 एक 440cc, सिंगल-सिलेंडर, एयर और ऑयल-कूल्ड, फ्यूल-इंजेक्टेड इंजन से लैस है जो 27 bhp और 38 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। जो 6 स्पीड गियरबॉक्स से लैस है। Triumph Speed 400 हमारी लिस्ट में Triumph Speed 400 है ।ट्रायम्फ स्पीड 400 की एक्स-शोरूम कीमत 2.33 लाख रुपये है और पहले 10,000 खरीदारों को 10,000 रुपये की छूट भी मिलेगी। इसमें 398.15cc, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड इंजन है जो 39.5 bhp और 37.5 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। 6 स्पीड गियरबॉक्स के साथ जोड़ा गया है।

Edited By: Ayushi Chaturvedi