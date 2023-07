Ola की इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर सेगमेंट पर बादशाहत कायम, कंपनी ने मई में बेचे 18 हजार ई-स्कूटर

भारतीय बाजार में ये इलेक्ट्रिक स्कूटर इसी महीने लॉन्च होगा। कंपनी ने इस कार का टीजर पहले ही जारी कर दिया है। ऐसा माना जा रहा है कंपनी की ये सबसे सस्ती पेशकश में से एक हो सकती है। इसमें आपको कई कलर ऑप्शन मिलता है। S1 इलेक्ट्रिक स्कूटर तीन वेरिएंट्स - S1 एयर S1 और S1 प्रो में आता है।

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक वाहन का चलन काफी तेजी से बढ़ते जा रही है। इसमें भी ओला तो सबसे अधिक सेल करने वाली कंपनी में से एक है। आपको बता दें, बेंगलुरु स्थित ईवी कंपनी ने हाल ही में ये घोषणा कि है कि जून 2023 में करीब 18,000 यूनिट्स की सेल दर्ज की गई है। कंपनी ने भारतीय इलेक्ट्रिक दोपहिया सेगमेंट में अपनी मजबूत स्थिति बनाए रखी और जून 2023 में 40 प्रतिशत की बाजार हिस्सेदारी से साथ जून में ब्रिकी हुई है। आने वाले दिनों में कंपनी एस1 एयर के साथ अपने पोर्टफोलियो को और भी मजबूत करने वाली है। Ola S1 आपको बता दें, S1 इलेक्ट्रिक स्कूटर तीन वेरिएंट्स - S1 एयर, S1 और S1 प्रो में आता है। ओला इलेक्ट्रिक इस महीने अपने सबसे किफायती S1 एयर इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिलीवरी शुरू करेगी। वहीं जून 2023 से प्रभावी संशोधित FAME-2 सब्सिडी के साथ, केवल 3 kWh बैटरी के साथ ओला एस1 एयर की कीमत 1.1o लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। इन इलेक्ट्रिक स्कूटर में फीचर्स के तौर पर मूवओएस 3.0 कनेक्टिविटी के साथ 7.0 इंच का टीएफटी टचस्क्रीन डिस्प्ले भी मिलता है। हालांकि, क्रूज कंट्रोल फीचर को केवल Ola S1 Pro के लिए ही आरक्षित किया गया है। Ola बैटरी रेंज इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में 3 kWh लिथियम-आयन बैटरी है। वहीं Ola S1 की कीमत अब 1.30 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। टॉप-स्पेक ओला एस1 प्रो 4 kWh लिथियम-आयन बैटरी से लैस है जिसकी कीमत 1.40 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। रेंज की बात करें तो, ओला एस1 एयर, एस1 और एस1 प्रो क्रमशः 125 किमी, 141 किमी और 181 किमी की आईडीसी-प्रमाणित रेंज प्रदान करती है। ola s1 भारतीय बाजार में ये इलेक्ट्रिक स्कूटर इसी महीने लॉन्च होगा। कंपनी ने इस कार का टीजर पहले ही जारी कर दिया है। ऐसा माना जा रहा है कंपनी की ये सबसे सस्ती पेशकश में से एक हो सकती है। इसमें आपको कई कलर ऑप्शन मिलता है। इसमें आपको कुल 5 कलर ऑप्शन मिलता है। वहीं S1 एयर को एक अधिक शक्तिशाली वेरिएंट भी मिलेगा जो 4.5 किलोवाट मोटर से लैस है।

