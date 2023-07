Kawasaki ने लॉन्च किया ये 2 प्रीमियम बाइक्स, ऑफ-रोडिंग के लिए बेस्ट ऑप्शन

कावासाकी की KX रेंज को KX65 के रूप में एक नया एंट्री-लेवल मॉडल मिलता है जिसकी कीमत 3.12 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। कावासाकी के सिग्नेचर लाइम ग्रीन शेड में उपलब्ध KX65 को प्रतिस्पर्धी मोटोक्रॉस इवेंट में भाग लेने के इच्छुक युवा और शौकिया सवारों के लिए डिजाइन किया गया है। आइये जानते हैं इन ऑफ-रोडिंग बाइक्स में क्या कुछ है खास?

Kawasaki KX65 and KX112 launched in India

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। Kawasaki ने हाल ही में अपनी 2 प्रीमियम बाइक को लॉन्च किया है, जिसमें Kawasaki KX65 and Kawasaki KX112 शामिल है। अब प्रीमियम बाइक की लिस्ट में कावासाकी KX100, कावासाकी KX250, कावासाकी KX450, कावासाकी KLX 110, कावासाकी KLX 140G और कावासाकी KLX 450R शामिल हैं। नई कावासाकी मोटरसाइकिलें ₹3.12 लाख (एक्स-शोरूम) की शुरुआती कीमत के साथ आती हैं। नई कावासाकी बाइक्स में कावासाकी KX65 सबसे छोटी और किफायती मानी जाती है। इसका वजन 60 किलोग्राम है और यह 64-सीसी, लिक्विड-कूल्ड, टू-स्ट्रोक, सिंगल-सिलेंडर कार्बोरेटेड इंजन द्वारा संचालित होता है। बाइक का इंजन छह-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है। कावासाकी की KX रेंज को KX65 के रूप में एक नया एंट्री-लेवल मॉडल मिलता है, जिसकी कीमत 3.12 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है। कावासाकी के सिग्नेचर लाइम ग्रीन शेड में उपलब्ध, KX65 को प्रतिस्पर्धी मोटोक्रॉस इवेंट में भाग लेने के इच्छुक युवा और शौकिया सवारों के लिए डिजाइन किया गया है। कावासाकी KX112 दूसरी ओर, कावासाकी KX112 को मध्य-स्तरीय ऑफ-रोड कैटेग्री के लिए डिजाइन किया गया है। मोटरसाइकिल की कीमत ₹4.87 लाख (एक्स-शोरूम) है। लाइम कलर विकल्पों में पेश की गई बाइक में 112cc, 2-स्ट्रोक, लिक्विड-कूल्ड, एग्जॉस्ट पावर वाल्व (KIPS) मिलते हैं। इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स के साथ आता है। कावासाकी KX112 मोटरसाइकिल 19 इंच के फ्रंट और 16 इंच के रियर व्हील पर चलती है। आपको जानकारी के लिए बता दें, कावासाकी KX112 और कावासाकी KX65 को नॉर्मल सड़कों पर इस्तेमाल करना वैध नहीं है। इसके अलावा, मॉडलों में पारंपरिक रोड-स्पेक मोटरसाइकिलों की तरह हेडलाइट्स, टेल लाइट्स, टर्न इंडिकेटर्स और रियर-व्यू मिरर नहीं मिलते हैं। कंपनी ने KLX 230R S को भी ₹5.21 लाख (एक्स-शोरूम) कीमत पर लॉन्च किया है।

