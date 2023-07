level up your style के साथ होंडा ने जारी किया टीजर, जानिए क्या होगा इसका मतलब

इस स्कूटर को बिल्कुल नया लुक दिया गया है और इसका एग्जॉस्ट नोट किसी स्पोर्ट्स बाइक की तरह है। इस पर आपको शानदार विजुअल ग्राफिक्स दिए गए है। अब इसको लेकर ये चर्चा चल रही है कि इसी महीने कंपनी इस स्कूटर को लॉन्च कर सकती है।कंपनी इस स्कूटर में कई दमदार फीचर्स दे सकती है। इसमें आपको ऑटो स्टार्ट स्टॉप का फीचर भी मिल सकता है।

Honda released teaser with level up your style, know what it means

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। भारतीय बाजार में होंडा सबसे अधिक टू-व्हीलर की सेल करने वाली कंपनी में से एक है। अपने फ्लैगशिप मॉडल एक्टिवा के साथ स्कूटर बाजार पर एक तरह से राज करते आ रही है। अह कंपनी ने एक नया टीजर जारी किया है। कंपनी ने टीजर वीडियो में ये पोस्ट किया है कि level up your style हालांकि अभी तक कंपनी ने इसकी कोई जानकारी नहीं दी है। लेकिन इसको लेकर ये कयास लगाई जा रही है कि कंपनी एक नया डियो 125 लॉन्च कर सकती है जिसको लेकर कंपनी तैयारी कर रही है। स्कूटर को मिलेगा नया लुक इस स्कूटर को बिल्कुल नया लुक दिया गया है और इसका एग्जॉस्ट नोट किसी स्पोर्ट्स बाइक की तरह है। इस पर आपको शानदार विजुअल ग्राफिक्स दिए गए है। अब इसको लेकर ये चर्चा चल रही है कि इसी महीने कंपनी इस स्कूटर को लॉन्च कर सकती है। कंपनी इस स्कूटर को दो वेरिएंट के साथ बाजार में ला सकती है। जिसमें डियो 125 और डियो 110 शामिल है। इसमें होंडा एक्टिवा 125 और 110 के ही इंजन को लगाया जा सकता है। डियो 125 में कंपनी जिस इंजन का इस्तेमाल करेगी वो एयर कूल्ड 123.9 सीसी का होगा जो 8.18 बीएचपी की पावर जनरेट करेगी। कई शानदार फीचर्स हो सकते हैं कंपनी इस स्कूटर में कई दमदार फीचर्स दे सकती है। इसमें आपको ऑटो स्टार्ट स्टॉप का फीचर भी मिल सकता है। इसके साथ ही ये स्मार्ट वाले एच स्मार्ट सिस्टम से भी लैस होगी । वहीं साइड में ये स्टैंड कट ऑफ, स्मार्ट एलईडी और पास स्विच से लैस होगी। इसमें आपको डिजिटल डिस्पले मिल सकता है। इसके साथ ही आप एप के जरिए मोबाइल को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको इस स्कूटर में यूएसबी चार्जिंग का फीचर भी मिल सकता है। बाइक भी लाने की तैयारी हाल के दिनों में होंडा अब अपनी नई मोटरसाइकिल को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। ये 350 सीसी इंजन के साथ आएगी जो भी बिल्कुल नए डिजाइन के साथ। इसमें माना जा रहा है कि इसका डिजाइन काफी स्पोर्टी होगा। हालांकि इसमें इंजन CB350 का ही होगा लेकिन इसे टूरिंग के हिसाब से डिजाइन किया जाएगा। लेकिन अभी तक कंपनी की ओर से इसको लेकर कोई जानकारी नहीं मिली है। लॉन्च को लेकर भी कोई खबर नहीं आई है। भारतीय बाजार में जब ये बाइक लॉन्च होगी तो इसकी टक्कर रॉयल एनफील्‍ड और येज्दी के मोटरसाइकिल से होगी।

Edited By: Ayushi Chaturvedi