कीमत से लेकर रेंज में दमदार ये इलेक्ट्रिक स्कूटर, यहां पढ़ें इनकी लिस्ट

भारतीय बाजार में मौजूद ऐथर सबसे दमदार इलेक्ट्रिक स्कूटर में से एक है। इसकी कीमत 1 लाख 28 हजार रुपये से लेकर 1 लाख 49 हजार बीच है।हमारे लिस्ट में आखिरी नंबर पर Bajaj Chetak electric scooter है। इसकी कीमत 1लाख 22 हजार रुपये से लेकर 1 लाख 43 हजार रुपये के बीच है। हमारे लिस्ट में पहले नंबर पर ओला s1pro है।

electric scooter list see all details here

Your browser does not support the audio element.