TATA की गाड़ियों पर मिल रही है 45000 तक की बंपर छूट, Altroz से लेकर Tiago का नाम शामिल

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। अगर आप अपने लिए एक नई कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो भारतीय बाजार में टाटा जुलाई के महीने में आपको बंपर ऑफर दे रहा है। आपको बता दें, टाटा टियागो सीएनजी पर 30 हजार रुपये का कैश डिस्काउंट मिल रहा है। इसके अलावा 10 हजार रुपये का एक्सचेंज बोनस और 5 हजार रुपये का कॉर्पोरेट डिस्काउंट भी मिल रहा है। कुल मिलाकर वाहन निर्माता कंपनी अपनी कारों पर 45 हजार रुपये का डिस्काउंट ऑफर कर रही है। पेट्रोल पर चलने वाली Tigor कॉम्पैक्ट सेडान आपको बता दें, पेट्रोल पर चलने वाली Tigor कॉम्पैक्ट सेडान पर 20 हजार रुपये का कैश डिस्काउंट और 10 हजार रुपये का एक्सचेंज बोनस दे रही है। इसके अलावा 5 हजार रुपये का कॉर्पोरेट डिस्काउंट भी मिल रहा है। कुल मिलाकर आपको इसपर 35 हजार रुपये का छूट मिल रहा है। Tata Tigor सीएनजी वेरिएंट भारतीय बाजार में टाटा टिगोर के सीएनजी वेरिएंट पर 35 हजार रुपये की नकद छूट मिल रही है। इसके साथ ही इसपर 5 हजार रुपये का कॉर्पोरेट डिस्काउंट भी मिलता है और 10 हजार रुपये का एक्सचेंज बोनस भी मिलता है। इस कार पर आपको 50 हजार रुपये का ऑफर मिल रहा है। Tata Tigor EV आप इस कार को केवल डीलर -एंड डिस्काउंट के साथ खरीद सकते हैं। टाटा अल्ट्रोज पेट्रोल पर आपको 10 हजार रुपये का कैश डिस्काउंट मिल रहा है। वहीं 10 हजार रुपये का एक्सचेंज बोनस भी मिल रहा है। इसके अलावा 3 हजार रुपये का कॉर्पोरेट डिस्काउंट मिल रहा है। Tata altroz अगर आप अपने लिए टाटा अल्ट्रोज लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको बता दें, पेट्रोल और डीजल वैरिएंट 15,000 रुपये के कैश डिस्काउंट और 10,000 रुपये के एक्सचेंज बोनस भी मिल रहा है। इसके साथ ही आपको इस पर 3 हजार रुपये का कॉर्पोरेट डिस्काउंट भी मिल रहा है। टाटा की सबसे अधिक बिकने वाली कार पर 3 हजार रुपये का ऑफर मिल रहा है।

