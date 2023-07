Bike Fuel Saving Tips : इन टिप्स को अपनाकर बचाएं फ्यूल और बढ़ाएं बाइक की माइलेज

बाइक चलाते समय आपको बार -बार क्लच दबाना चहिए। कई बार लोग हाफ क्लच दबाकर बाइक चलाते हैं जिसके कारण माइलेज पर खास असर पड़ता है इसके साथ ही इंजन को भी नुकसान पहुचता है। जब भी आप बाइक तेजी से चला रहे हो तो उस समय लो गियर का इस्तेमाल न करें क्योंकि इससे इंजन पर असर पड़ता है और फ्यूल की खपत भी बढ़ जाती है।

how to save bike fuel see all details here

Your browser does not support the audio element.

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। पेट्रोल की लगातार कीमत बढ़ती जा रही है। ऐसे में लोग अपनी चाहते हैं उनकी बाइक माइलेज अधिक देती है। आज हम आपको कुछ टिप्स बताने जा रहे हैं जिसे जानकर आप अपनी बाइक की माइलेज बढ़ा सकते हैं। बार-बार क्लच का इस्तेमाल न करें बाइक चलाते समय आपको बार -बार क्लच दबाना चहिए। कई बार लोग हाफ क्लच दबाकर बाइक चलाते हैं जिसके कारण माइलेज पर खास असर पड़ता है इसके साथ ही इंजन को भी नुकसान पहुचता है। इतना ही नहीं अगर क्लच टाईट होने लगे तो उसे तुरंत ठीक करवा लेना चहिए। हाई स्पीड में लोग गियर का इस्तेमाल न करें जब भी आप बाइक तेजी से चला रहे हो तो उस समय लो गियर का इस्तेमाल न करें क्योंकि इससे इंजन पर असर पड़ता है और फ्यूल की खपत भी बढ़ जाती है। 30 सेकंड्स से ज्यादा रुकना पड़े तो इंजन करें बंद ड्राइविंग के दौरान अगर आपको 30 सकेंड्स से अधिक रुकना पड़ता है तो इंजन को बंद कर दें, ऐसा करने से आपकी बाइक के इंजन की फ्यूल की बचत कर सकते हैं। धूप में बाइक पार्क न करें अक्सर आपने देखा होगा की लोग बाइक को धूप में पार्क देते हैं। इसके कारण भी पेट्रोल की खपत अधिक बढ़ जाती है। पेट्रोल धूप में बाइक खड़ी होने के कारण हवा में उड़ जाता है। इसलिए हमेशा बाइक को छाव में पार्क करें। टायर्स का एयर प्रेशर कम न होने दें कभी भी बाइक के टायर का एयर प्रेशर कम न होने दें, क्योंकि अगर एयर कम होती है तो इसका सीधा असर इंजन पर पड़ता है और हवा कम होने की वजह से इंजन पर भी असर पड़ता है। एयर प्रेशर होने की वजह से बाइक हल्की चलती है और माइलेज भी बढ़ती है।

Edited By: Ayushi Chaturvedi