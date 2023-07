हमेशा ऐसे मौसम में अपने वाहन की स्पीड का खास ख्याल रखें वरना इसके कारण दुर्घटना की संभावना अधिक बढ़ सकती है। बारिश के मौसम में दोपहिया वाहनों के आगे के ब्रेक चिपकने लगते हैं। जिससे सड़क पर पानी या कीचड़ होने की दशा में फिसलने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। इसलिए आपको बाइक चलाते समय कई बातों का ख्याल रखना चाहिए।

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। देश के सभी इलाकों में मानसून आ चुका है और कई जगह तो पानी इतना भर चुका है कि वाहन चलाने में भी कई परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन कई बार मोटरसाइकिल चलाने वालों के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। बारिश बाइक चलाने वालों पर बारिश कई तरह से प्रभाव डालती है। ऐसे मौसम में सड़को पर जाम,पानी गड्ढे और ग्रिप कम होने से फिसलन का चांस अधिक बढ़ जाता है और आप हादसे के शिकार भी हो सकते हैं। इसलिए आपको बाइक चलाते समय कई बातों का ख्याल रखना चाहिए वरना बाद में आपको कई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। टायरों का रखें ख्याल बारिश के मौसम में गीले सड़कों कम ग्रिप होने के कारण फिसलन का खतरा अधिक बढ़ जाता है। इसके कारण कीचड़ भरी सड़को पर ऐसी स्थिति अधिक खतरनाक हो जाती है। इसलिए अपनी बाइक या स्कूटी के टायर की हमेशा जांच करते रहें और गाड़ी के टायर को बदलने की जरूरत हो तो उन्हें जल्द बदलवाएं। ब्रेक का सही से इस्तेमाल करें बारिश के मौसम में दोपहिया वाहनों के आगे के ब्रेक चिपकने लगते हैं। जिससे सड़क पर पानी या कीचड़ होने की दशा में फिसलने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। इसलिए ऐसे मौसम में टू- व्हीलर का इस्तेमाल करते समय अगले ब्रेक का कम से कम इस्तेमाल करें और पिछले ब्रेक का सही इस्तेमाल करें। इससे आपकी बाइक के फिसलने का खतरा कम होता है। राइडिंग जैकेट या रेन कोट का करें इस्तेमाल बारिश के मौसम में आपको अपने साथ एक राइडिंग जैकेट रखना चाहिए, जिससे आप भीगने से बच जाएंगे और इससे आपको बाइक चलाने में सुविधा होगी। अगर आप राइडिंग जैकेट नहीं ले सकते हैं कम से कम रेन कोट का प्रयोग जरूर करें। कम रखें गाड़ी की स्पीड हमेशा ऐसे मौसम में अपने वाहन की स्पीड का खास ख्याल रखें वरना इसके कारण दुर्घटना की संभावना अधिक बढ़ सकती है। ऐसे में बाइक की स्पीड को कम रखने में ही समझदारी है। इसलिए स्पीड का हमेशा ख्याल रखें ।

