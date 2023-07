भारतीय बाजार में मौजूद है ये 500 cc में आने वाली मोटरसाइकिले, Honda CB500X से लेकर Bajaj Dominar 400 तक शामिल

अगर आप अपने लिए एक नई स्पोर्टी लुक के बाइक को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज हम आपके लिए 500 सीसी में आने वाली मोटरसाइकिलों की लिस्ट लेकर आए हैं। भारत में सबसे सस्ती ट्विन-सिलेंडर मोटरसाइकिल नहीं है लेकिन कावासाकी निंजा 300 निश्चित रूप से इस लिस्ट में है।Honda CB500X ये एक पावर फुल क्रूजर मोटरसाइकिल है।

500cc bike list see all details here

नई दिल्ली,ऑटो डेस्क। भारत में टू -व्हीलर की डिमांड काफी अधिक है। आज भी लोगों की पहली पसंद मोटरसाइकिल है। अगर आप अपने लिए एक नई स्पोर्टी लुक के बाइक को खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो आज हम आपके लिए 500 सीसी में आने वाली मोटरसाइकिलों की लिस्ट लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या कुछ खास है। Honda CB500X अगर आप अपने लिए दमदार 500 सीसी की सेगमेंट में बाइक देख रहे हैं तो ये मोटरसाइकिल में आपको 471cc, पैरेलल-ट्विन, लिक्विड-कूल्ड, DOHC इंजन 8,500rpm पर 47bhp की अधिकतम पावर और 6,500rpm पर 43.2Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। इस बाइक की कीमत 5.79 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) है। Honda CB500X ये एक पावर फुल क्रूजर मोटरसाइकिल है। इस बाइक की कीमत 5.52 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, भारत) से शुरू होती है। यह मोटरसाइकिल 500cc, पैरेलल-ट्विन, लिक्विड-कूल्ड, DOHC इंजन से लैस है। जो 8,500rpm पर 46.85bhp की अधिकतम पावर और 6,000rpm पर 46Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है। KTM 390 Range केटीएम की 250 रेंज के बिल्कुल विपरीत , ये 390 रेंज तीन वेरिएंट में आती है - नेकेड, सुपरस्पोर्ट और एडवेंचर। इसके अलावा, सभी तीन वेरिएंट में 373cc, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड, DOHC इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। जो 9,000rpm पर 42.9bhp की अधिकतम पावर और 7,000rpm पर 37Nm का पीक टॉर्क देता है। KTM की 390 रेंज की मोटरसाइकिलों की कीमत 2.96 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) से शुरू होती हैं। Bajaj Dominar 400 ये मोटरसाइकिल 373cc, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड, DOHC इंजन 8,800rpm पर 39.4bhp की अधिकतम पावर और 6,500rpm पर 35Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है। इस बाइक की कीमत 2.23 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) है। Kawasaki Ninja 300 भारत में सबसे सस्ती ट्विन-सिलेंडर मोटरसाइकिल नहीं है, लेकिन कावासाकी निंजा 300 निश्चित रूप से इस लिस्ट में है। इस मोटरसाइकिल की कीमत 3.40 लाख रुपये है। इसमें 296cc, पैरेलल-ट्विन, लिक्विड-कूल्ड, DOHC इंजन 11,000rpm पर 38.46bhp की अधिकतम पावर और 10,000rpm पर 26.1Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। BMW G310 R BMW G310 R सबसे किफायती BMW मोटरसाइकिल में से एक है । भारतीय बाजार में इस मोटरसाइकिल की कीमत 2.70 लाख रुपये (एक्स-शोरूम, दिल्ली) है। इसमें 313cc, सिंगल-सिलेंडर, लिक्विड-कूल्ड, DOHC इंजन है जो 9,250rpm पर 33.4bhp की अधिकतम पावर और 7,500rpm पर 28Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है।

