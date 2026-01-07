Tata Harrier और Safari का पेट्रोल इंजन ऑप्शन के साथ लॉन्च, यहां देखें पूरी प्राइज लिस्ट
ऑटो डेस्क, नई दिल्ली। टाटा मोटर्स ने अपनी पॉपुलर SUVs Tata Harrier और Tata Safari के पेट्रोल इंजन ऑप्शन को लॉन्च कर दिया है। अभी तक इन्हें केवल डीजल इंजन के साथ ऑफर किया जाता था। इन दोनों SUVs को उन ग्राहकों के लिए लेकर आया गया है, जो पेट्रोल इंजन वाली SUVs की तलाश में रगते हैं। हम यहां पर आपको Harrier और Safari के नए पेट्रोल इंजन, कीमत, फीचर्स, सेफ्टी और बदलावों के बारे में विस्तार में बता रहे हैं।
Tata Harrier और Safari के पेट्रोल इंजन की कीमत
Tata Harrier पेट्रोल की कीमतें 12.89 लाख रुपये से 24.69 लाख रुपये तक हैं, और Safari पेट्रोल की कीमतें 13.29 लाख रुपये से शुरू होकर 25.20 लाख रुपये तक जाती हैं।
Tata Harrier पेट्रोल इंजन की कीमत लिस्ट
|Tata Harrier पेट्रोल वेरिएंट
|Harrier Petrol (मैनुअल)
|Harrier Petrol (ऑटोमैटिक)
|Smart
|₹ 12.89 लाख
|—
|Pure X
|₹ 16.00 लाख
|₹ 17.53 लाख
|Pure X Dark
|₹ 16.63 लाख
|₹ 17.91 लाख
|Adventure X
|₹ 16.86 लाख
|₹ 18.47 लाख
|Adventure X Dark
|₹ 17.38 लाख
|₹ 18.90 लाख
|Adventure X Plus
|₹ 17.14 लाख
|₹ 18.74 लाख
|Adventure X Plus Dark
|₹ 17.66 लाख
|₹ 19.26 लाख
|Fearless X
|₹ 20.00 लाख
|₹ 21.79 लाख
|Fearless X Dark
|₹ 20.65 लाख
|₹ 22.31 लाख
|Fearless X Plus
|₹ 22.12 लाख
|₹ 23.54 लाख
|Fearless X Plus Dark
|₹ 22.64 लाख
|₹ 24.06 लाख
|Fearless Ultra
|₹ 22.72 लाख
|₹ 24.14 लाख
|Fearless Ultra Red Dark
|₹ 23.27 लाख
|₹ 24.69 लाख
Tata Safari पेट्रोल इंजन की कीमत लिस्ट
|Tata Safari पेट्रोल वेरिएंट
|Safari Petrol (मैनुअल)
|Safari Petrol (ऑटोमैटिक)
|Smart
|₹ 13.29 लाख
|—
|Pure X
|₹ 16.49 लाख
|₹ 17.91 लाख
|Pure X Dark
|₹ 17.01 लाख
|₹ 18.53 लाख
|Adventure X Plus
|₹ 17.75 लाख
|₹ 19.36 लाख
|Adventure X Plus Dark
|₹ 18.27 लाख
|₹ 19.88 लाख
|Accomplished X
|₹ 20.84 लाख
|₹ 22.50 लाख
|Accomplished X Dark
|₹ 21.36 लाख
|₹ 23.02 लाख
|Accomplished X Plus
|₹ 22.73 लाख
|₹ 24.15 लाख
|Accomplished X Plus Dark
|₹ 23.07 लाख
|₹ 24.48 लाख
|Accomplished X Plus (6-Seater)
|₹ 22.83 लाख
|₹ 24.25 लाख
|Accomplished X Plus Dark (6-Seater)
|₹ 23.16 लाख
|₹ 24.58 लाख
|Accomplished Ultra
|₹ 23.33 लाख
|₹ 24.75 लाख
|Accomplished Ultra (6-Seater)
|₹ 23.43 लाख
|₹ 24.85 लाख
|Accomplished Ultra Red Dark
|₹ 23.68 लाख
|₹ 25.10 लाख
|Accomplished Ultra Red Dark (6-Seater)
|₹ 23.78 लाख
|₹ 25.20 लाख
