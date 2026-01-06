Mahindra XUV3XO EV हुई लॉन्च; 285 km रेंज, लेवल-2 ADAS और पैनोरमिक स्काय-रूफ जैसे फीचर्स से लैस

वेरिएंट AX5, AX7L

कीमत (एक्स-शोरूम) AX5 – ₹ 13.89 लाख AX7L – ₹ 14.96 लाख

बॉडी टाइप इलेक्ट्रिक कॉम्पैक्ट SUV

ड्राइव टाइप फ्रंट-व्हील ड्राइव (FWD)

बैटरी पैक 39.4 kWh

मोटर पावर 110 kW (150 PS / 148 bhp)

पीक टॉर्क 310 Nm

रियल वर्ल्ड रेंज 285 km (AC ऑन)

MIDC रेंज (P1 + P2) 351 km

MIDC रेंज (P1) 456 km

0–100 km/घंटा 8.3 सेकंड

ड्राइव मोड्स Fun Fast Fearless

सिंगल पेडल ड्राइव हां

चार्जिंग स्टैंडर्ड CCS Type-II

DC फास्ट चार्जिंग 0–80% चार्ज – 50 मिनट (50 kW DC)

AC चार्जिंग (7.2 kW) 0–100% – 6.5 घंटे

पोर्टेबल AC चार्जर 13A (3.0 kW), घरेलू 16A सॉकेट

लंबाई 3900 mm

चौड़ाई 1821 mm

ऊंचाई 1617 mm

व्हीलबेस 2600 mm

ग्राउंड क्लीयरेंस (अनलेडन) 190 mm

टर्निंग सर्कल डायमीटर 10.6 मीटर

बूट स्पेस 364 लीटर

सीटिंग कैपेसिटी 5-सीटर

फ्रंट सस्पेंशन मैकफर्सन स्ट्रट

रियर सस्पेंशन टॉर्शन बीम

सस्पेंशन टेक्नोलॉजी FDD ( फ्रीक्वेंसी डिपेंडेंट डैम्पिंग) )

ब्रेक्स फ्रंट और रियर डिस्क

व्हील्स (AX5) R16 अलॉय

व्हील्स (AX7L) R17 अलॉय

सनरूफ AX5 – सिंगल पेन AX7L – पैनोरमिक स्काय-रूफ

इंफोटेनमेंट स्क्रीन 10.25 - इंच टचस्क्रीन

इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर 10.25 - इंच TFT डिजिटल

कनेक्टिविटी वायरलेस Android Auto, Apple CarPlay

ऑडियो सिस्टम AX5 – 6 स्पीकर AX7L – 7-स्पीकर Harman Kardon + Dolby Atmos

ADAS AX7L में लेवल-2 ADAS

सेफ्टी फीचर्स 6 एयरबैग ESP TPMS 360 डिग्री कैमरा (AX7L)

क्लाइमेट कंट्रोल ड्यूल-जोन ऑटोमैटिक

सीट्स लेदरेट सीट्स (AX7L)

अन्य फीचर्स वायरलेस चार्जिंग 65W USB-C इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक ऑटो हेडलैंप्स ऑटो वाइपर्स

कनेक्टेड टेक Adrenox (80+ कनेक्टेड फीचर्स, Alexa बिल्ट-इन)

बैटरी व मोटर वारंटी 8 साल / 1,60,000 km

व्हीकल वारंटी 3 साल / अनलिमिटेड km