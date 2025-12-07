ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारतीय बाजार में हॉर्ले डेविडसन की ओर से X440 मोटरसाइकिल के नए वेरिएंट T को लॉन्‍च कर दिया गया है। निर्माता की ओर से इस मोटरसाइकिल में कितना दमदार इंजन दिया है। किस कीमत पर इसे लॉन्‍च किया गया है। किस तरह के फीचर्स इसमें दिए गए हैं। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

लॉन्‍च हुई मोटरसाइकिल हॉर्ले डेविडसन की ओर से भारतीय बाजार में अपनी नई मोटरसाइकिल के तौर पर X440T को औपचारिक तौर पर लॉन्‍च कर दिया है। यह मौजूदा X440 का नया वेरिएंट है जिसे अब बाजार में लॉन्‍च किया गया है।

कितना दमदार इंजन निर्माता की ओर से इस मोटरसाइकिल में वही 440 सीसी की क्षमता का इंजन दिया गया है। जिससे इस मोटरसाइकिल को 27 बीएचपी की पावर के साथ 38 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसके साथ ही इसमें छह स्‍पीड गियरबॉक्‍स को दिया गया है। कई अतिरिक्‍त उपकरणों के कारण इसका वजन अब 192 किलोग्राम हो गया है।

कैसे हैं फीचर्स हॉर्ले डेविडसन की ओर से इस मोटरसाइकिल में एलईडी लाइट, टीएफटी इंस्‍ट्रूमेंट क्‍लस्‍टर, राइड बाय वायर थ्रोटल, रेन और रोड राइडिंंग मोड, स्विचेबल एबीएस, स्विचेबल ट्रैक्‍शन कंट्रोल, पैनिक ब्रेकिंग, यूएसडी फॉर्क, 18 इंच अलॉय व्‍हील्‍स, ड्यूल चैनल एबीएस, दोनों पहियों पर डिस्‍क ब्रेक जैसे फीचर्स को दिया गया है।

अधिकारियों ने कही यह बात हार्ले-डेविडसन मोटर कंपनी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष कोल्जा रेबस्टॉक ने कहा कि HD X440 की सफलता ने भारत में हमारे ब्रांड के विकास के लिए एक मजबूत आधार स्थापित किया है, और HD X440 T नई पीढ़ी के सवारों के लिए उन्नत तकनीक और एक गतिशील, खेल-उन्मुख अपील लाने की दिशा में अगला रणनीतिक कदम है।