Kawasaki ने लॉन्च की 1,099 cc इंजन वाली दो बाइक, शानदार लुक और एडवांस फीचर्स के कॉम्बो से लैस

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। कावासाकी ने भाकतीय बाजार में अपनी सुपरनेकेड मोटरसाइकिल 2026 Kawasaki Z1100 और Z1100 SE को लॉन्च कर दिया है। यह कंपनी की अब तक की सबसे बड़ा डिस्प्लेसमेंट वाला Z मॉडल है। भारत में इसे 12.79 लाख रुपये की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत में लॉन्च किया गया है। इसमें Z1000 के मुकाबले बड़ा इंजन दिया गया है, जो ज्यादा पावर और टॉर्क जनरेट करताी है। आइए इसके बारे में विस्तार में जानते हैं।