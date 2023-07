कब लॉन्च होगी Kia EV9 Electric SUV? जानिए संभावित फीचर्स से लेकर अन्य स्पेसिफिकेशंस के बारे में

भारतीय बाजार में किआ ईवी9 जीटी-लाइन एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम (एडीएएस) के साथ आती है। इसमें हाईवे ड्राइविंग पायलट मिलता है जिसके कारण हैंड्स-फ्री ड्राइव करने का अनुमति देता है। एडीएएस 15 सेंसर के आधार पर काम करता है जिसमें पूर्ण 360 डिग्री कैमरे का इस्तेमाल होता है। अभी तक तो लोगों के सामने सिर्फ कॉन्सेप्ट वर्जन पेश किया गया है। अगले साल प्रोडक्शन में जा सकती है ये ईवी।

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। किआ ने हाल ही में सेल्टोस को फेसलिफ्ट वर्जन में अपग्रेड कर दिया है। कंपनी इसके अलावा अपने इलेक्ट्रिक पोर्टफोलियो को तेजी से विस्तार करने पर काम कर रही है। किआ ईवी6 के बाद कंपनी अब किआ ईवी9 को लॉन्च करने की तैयारियों में लगी हुई है। किआ ईवी 9 को ऑटो एक्सपो 2023 में पहली बार कॉन्सेप्ट वर्जन में पेश किया गया था। आइये जानते हैं क्या कुछ है इसमें खास कब होगी लॉन्च? मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो किआ ईवी9 को कंपनी साल 2024 में पेश कर सकती है। हालांकि कंपनी की तरफ से अभी तक इसके बारे में कोई भी खुलासा नहीं किया गया है। Kia EV9 में मिलेगा एडवांस केबिन एक्सपीरिएंस Kia EV9 के केबिन में कई दमदार फीचर्स मिलने की संभावनाएं है। यूनिक लुक और डिजाइन से लैस इस अपकमिंग इलेक्ट्रिक कार में डिजिटल स्क्रीन है जो ड्राइवर की सीट से सेंट्रल प्वाइंट तक फैली हुई है। इसके अलावा, ईवी जो सात और छह-सीटर ऑप्शन में आती है। इसमें कैमरा 180 डिग्री घूम सकता है। इस ऑप्शन का इस्तेमाल तब किया जाता है जब ईवी चार्ज हो रही है। Kia EV9 एडवांस फीचर्स भारतीय बाजार में किआ ईवी9 जीटी-लाइन एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम (एडीएएस) के साथ आती है। इसमें हाईवे ड्राइविंग पायलट मिलता है जिसके कारण हैंड्स-फ्री ड्राइव करने का अनुमति देता है। एडीएएस 15 सेंसर के आधार पर काम करता है, जिसमें पूर्ण 360 डिग्री कैमरे का इस्तेमाल होता है। बैटरी पैक और परफार्मेंस Kia EV9 के 77.4 kWh लिथियम-आयन बैटरी पैक से लैस हो सकती है। ट्रिम्स के बेस्ड पर EV9 200 hp और 400 hp की पावर जनरेट कर सकती है। टॉर्क के आंकड़े 338 एनएम और 652 एनएम के बीच होने की संभावना है। किआ ईवी9 का टॉप ट्रिम भी काफी तेज होगा और यह महज 5.2 सेकंड में 0 से 100 किमी प्रति घंटे की स्पीड हासिल कर सकती है।

Edited By: Atul Yadav