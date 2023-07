Seat memory function क्या होता है? समझें कार चलाने वालों को इससे कितनी मिलती है सहूलियत

ऐसे में बार-बार सीट को अपने राइडिंग पॉजिशन के हिसाब से सेट करना एक काम जैसा लगने लगता है। इसलिए इस फीचर के माध्यम से आप अपने सीटिंग पॉजिशन को सेव कर सकते हैं जैसे ही आप अपनी कार को ऑन करेंगे अपने आप आपके सीटिंग पॉजिशन के हिसाब से सीट सेट हो जाएगी। इसके लिए आपको बार-बार अपने हिसाब से चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

What is seat memory function in car

नई दिल्ली, ऑटो डेस्क। आजकल लग्जरी गाड़ियों के अलावा भी कुछ प्रीमियम गाड़ियों में ऐसे फीचर देखने को मिलने लगा है जो आज के पहले इसके बारे में सोचना भी संभव नहीं था। उसका नाम है Seat memory function। दरअसल, इस फीचर का मकसद ड्राइविंग एक्सपीरियंस को अन्य लेवल पर ले जाने का है। इस खबर के माध्यम से जानते हैं, क्या होता है सीट मेमोरी फंशन फीचर और किस तरीके से इससे ड्राइवर्स को हेल्प मिलती है। क्यों सुर्खियों में है ये फीचर? हाल ही में लॉन्च हुए मारुति इन्विक्टो में भी यह फीचर देखने को मिलता है। ऐसे में बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं कि ये फंक्शन क्या होता है और इसका इस्तेमाल हम मारुति इन्विक्टो में कैसे कर सकते हैं। दरअसल, आजकल बहुत सी ऐसी गाड़ियां इंडियन मार्केट में बिकने लगी हैं जहां पहले रो की सीट (ड्राइवर और पैसेंजर) इलेक्ट्रिक पावर्ड हैं। क्या होता है सीट मेमोरी फंशन सीट मेमोरी फंशन केवल उन्हीं गाड़ियों में देखने को मिलती हैं, जिसकी सीटें इलेक्ट्रिक पावर्ड सीट एडजेस्टमेंट फैसिलिटी मिलती है। इस फीचर का फायदा वो लोग उठा सकते हैं, जिसके घर में केवल एक ही गाड़ी है और उसको चलाने के लिए एक से अधिक लोग घर में मौजूद हों। ऐसे में बार-बार सीट को अपने राइडिंग पॉजिशन के हिसाब से सेट करना एक काम जैसा लगने लगता है। इसलिए इस फीचर के माध्यम से आप अपने सीटिंग पॉजिशन को सेव कर सकते हैं, जैसे ही आप अपनी कार को ऑन करेंगे अपने आप आपके सीटिंग पॉजिशन के हिसाब से सीट सेट हो जाएगी। इसके लिए आपको बार-बार अपने हिसाब से चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।

Edited By: Atul Yadav