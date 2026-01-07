Volkswagen दे रही January 2026 में बड़े Discount Offers, मिल रहा Virtus और Taigun पर बचत का मौका

ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। भारत में कई सेगमेंट में वाहनों को ऑफर करने वाली प्रमुख वाहन निर्माताओं में शामिल Volkswagen की ओर से अपनी कारों पर बेहतरीन Discount Offer दिए जा रहे हैं। इस महीने निर्माता की किस गाड़ी को खरीदने पर कितनी बचत (Volkswagen January 2026 Discount Offers) की जा सकती है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

Volkswagen Taigun पर कितनी होगी बचत निर्माता की ओर से मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में ताइगुन को ऑफर किया जाता है। निर्माता की इस एसयूवी को अगर January 2026 में खरीदा जाता है तो अधिकतम 1.04 लाख रुपये की बचत का मौका मिल रहा है। फॉक्‍सवैगन की ओर से यह ऑफर इस एसयूवी के Comfortline वेरिएंट पर दिया जा रहा है। इसके ऊपर के वेरिएंट Highline Plus AT पर इस महीने एक लाख रुपये और GT Line AT पर 80 हजार रुपये तक की बचत का मौका मिल रहा है। यह ऑफर्स इस एसयूवी के एक लीटर क्षमता वाले इंजन वेरिएंट्स पर मिल रहे हैं। इसके साथ ही इस एसयूवी के 1.5 लीटर टर्बो पेट्रोल वेरिएंट्स पर 50 हजार रुपये तक की बचत की जा सकती है। इस एसयूवी की एक्‍स शोरूम कीमत 11.42 लाख रुपये से शुरू होती है। इसके टॉप वेरिएंट की एक्‍स शोरूम कीमत 19.19 लाख रुपये है।

Volkswagen Virtus पर भी हो रही बचत फॉक्‍सवैगन की ओर से वर्टुस को भी मिड साइज सेडान कार सेगमेंट में ऑफर किया जाता है। इस सेडान कार को इस महीने खरीदने पर अधिकतम 1.26 लरख रुपये की बचत का मौका दिया जा रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस एसयूवी के Comfortline MT पर 1.26 लाख रुपये, Highline AT पर एक लाख रुपये और GT Line AT पर 80 हजार रुपये की बचत का मौका मिल रहा है। इसके 1.5 लीटर इंजन की क्षमता वाले GT Plus Chrome DSG और GT Plus Sport DSG वेरिएंट्स पर 30 हजार रुपये तक का एक्‍सचेंज बोनस दिया जा रहा है। इस कार की एक्‍स शोरूम कीमत 11्.20 लाख रुपये से शुरू होती है। इसके टॉप वेरिएंट की एक्‍स शोरूम कीमत 18.78 लाख रुपये तक है।