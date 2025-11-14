VinFast की इलेक्ट्रिक MPV भारत में टेस्टिंग के दौरान स्पॉट, दिखाई दिए कई बेहतरीन फीचर्स

ऑटो डेस्क, नई दिल्‍ली। वियतनाम की इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता कंपनी VinFast भारतीय बाजार में अपने कदम तेजी से बढ़ा रही है। इस साल की शुरुआत में कंपनी ने नई Limo Green 7-सीटर इलेक्ट्रिक MPV का डिजाइन पेटेंट कराने के बाद उसकी टेस्टिंग शुरू कर दी है। इसे अब भारत की सड़कों पर टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है। आइए VinFast Limo Green 7s 7-सीटर इलेक्ट्रिक MPV के बारे में जानते हैं कि इसे किन खास फीचर्स के साथ लेकर आया जाएगा?

पहली बार भारत में नजर आई Limo Green भारी कैमोफ्लेज्ड प्रोटोटाइप VinFast Limo Green की डिजाइन से काफी मिलती-जुलती है, जो हाल ही में वियतनाम में लॉन्च हुई थी। टेस्ट म्यूल में लंबा और वर्टिकल स्टांस, स्पेशल वर्टिकल टेल लैम्प्स और बड़ा ग्लासहाउस दिखाई दे रहे हैं। अलॉय व्हील डिजाइन और टेलगेट प्रोफाइल भी पेटेंट फाइलिंग में दिखाई गई मॉडल के समान हैं।

बैटरी पैक और ड्राइविंग रेंज VinFast Limo Green में 60.1 kWh की बैटरी देखने के लिए मिल सकती है, जो 201 bhp की पावर जनरेट करने के इलेक्ट्रिक मोटर के साथ आती है और 280 Nm का टॉर्क देती है। यह फ्रंट-व्हील-ड्राइव सेटअप है और NEDC सर्टिफाइड रेंज लगभग 450 किलोमीटर की है। यह 10–70% फास्ट चार्जिंग केवल 30 मिनट में पूरी हो जाती है।