Lexus LM 350h के मालिक बने Vicky Kaushal, 2.15 करोड़ की इस गाड़ी में क्या है खास

    Updated: Sun, 07 Dec 2025 02:00 PM (IST)

    बॉलीवुड अभिनेता विक्की कौशल ने हाल ही में 2.15 करोड़ रुपये की लेक्सस LM 350h खरीदी है। यह लग्जरी MPV अपने आरामदायक इंटीरियर और शानदार खूबियों के लिए ज

    ऑटो डेस्‍क, नई दिल्‍ली। बॉलीवुड के कई स्‍टार के गैराज में कई बेहतरीन कारों को देखा जाता है। हाल में ही विकी कौशल ने भी अपने गैराज में नई गाड़ी को शामिल किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक विकी कौशल ने भी लग्‍जरी एमपीवी Lexus LM 350h को खरीदा है। इस गाड़ी में किस तरह के फीचर्स को दिया जाता है। कितना दमदार इंजन मिलता है। किस कीमत पर इसे ऑफर किया जाता है। हम आपको इस खबर में बता रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Vicky Kaushal ने खरीदी नई गाड़ी

    बॉलीवुड स्‍टार विकी कौशल ने भी अपनी गैराज में नई गाड़ी के तौर पर Lexus LM 350h को शामिल किया है। बॉलीवुड स्‍टार ने इस गाड़ी को हाल में ही खरीदा है। जिसमें कई बेहतरीन फीचर्स को ऑफर किया जाता है। 

    क्‍या है खासियत

    लेक्‍सस की ओर से LM350h में कई बेहतरीन फीचर्स को दिया गया है। इसमें काले या सफेद रंग के विकल्‍प के साथ सीटों को चुना जा सकता है। इसके साथ ही इसमें 14 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्‍टम, एपल कार प्‍ले, एंड्राइड ऑटो को फ्रंट में दिया गया है। वहीं रियर में 48 इंच का बड़ा डिस्‍प्‍ले, 23 स्‍पीकर के साथ ऑडियो सिस्‍टम दिया जा रहा है। इसके अलावा इसमें फोल्‍डेबल टेबल, वैनिटी मिरर, छोटा फ्रिज भी दिया जाता है।

    कितनी है सुरक्षित

    लेक्‍सस की नई लग्‍जरी एमपीवी में कंपनी की ओर से कई बेहतरीन सुरक्षा फीचर्स दिए जाते हैं। इसमें लेक्‍सस सेफ्टी सिस्‍टम, डायनैमिक रडार क्रूज कंट्रोल, लेन डिपार्चर अलर्ट, स्‍टेयरिंग असिस्‍ट, लेन ट्रेसिंग असिस्‍ट, ऑटोमैटिक हाईबीम, एडेप्‍टिव हाई बीम सिस्‍टम, ब्‍लाइंड स्‍पॉट मॉनिटर, डिजिटल इनसाइड रियर व्‍यू मिरर, सेफ एग्जिट असिस्‍ट, डोर ओपनिंग कंट्रोल, प्री-कॉलिजन सिस्‍टम व्‍हीकल डिटेक्‍शन जैसे कई फीचर्स मिलते हैं।

    कितना दमदार इंजन

    लेक्‍सस ने LM350h में 2.5 लीटर का चार सिलेंडर पेट्रोल हाइब्रिड इंजन दिया है। जिससे एमपीवी को 192 हॉर्स पावर के साथ ही 240 न्‍यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है। इसके साथ गाड़ी में सीवीटी गियरबॉक्‍स को दिया गया है।

    कई और सितारों के पास भी है यह कार

    जानकारी के मुताबिक लेक्‍सस की यह लग्‍जरी एमपीवी खरीदने वालों की लिस्‍ट में विकी कौशल से पहले राजकुमार राव, रणबीर कपूर- आलिया, जाहन्‍वी कपूर और भारतीय क्रिकेटर हार्दिक पांड्या भी शामिल हैं।

    कितनी है कीमत

    जानकारी के मुताबिक लेक्‍सस की इस लग्‍जरी एमपीवी को भारतीय बाजार में 2.15 करोड़ रुपये की एक्‍स शोरूम कीमत पर ऑफर किया जाता है।